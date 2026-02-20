La compravenda d'habitatges assoleix rècord el 2025 i supera els nivells de la bombolla immobiliària
- En l'últim any s'han registrat 112.585 operacions, un creixement del 13,9%
- A l'Estat s'han fet 714.237 operacions i es freguen les xifres del 2007
La compravenda d'habitatges a Catalunya va tancar l'any 2025 amb 112.585 operacions. Es tracta d'un 13,9% més que l'exercici anterior, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquestes xifres se superen les dades del 2007, l'últim any abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, quan es van produir 111.482 operacions.
Del total de les transaccions, l'habitatge de segona mà representa un 80,6% amb 90.714 operacions. En canvi, l'obra nova es manté en un 19,4% amb 21.871 compravendes. Només un 5,6% de totes les operacions ha estat habitatge protegit amb 6.291 transaccions.
A l'Estat s'assoleixen xifres de 2007
A Espanya, les compravendes assoleixen xifres que no es veien des de fa 18 anys i frega les xifres d'abans de l'esclat de la bombolla immobiliària amb 714.237 operacions.
Catalunya se situa per sobre de la mitjana espanyola en el creixement de les operacions que a l'Estat el 2025 va ser de l'11,5%. Les comunitats on més s'ha disparat el mercat immobiliari són Castella i Lleó (+18,9%), Castella-la Manxa (+17,8%) i La Rioja (+16,3%).
Segons la tipologia de les operacions, els habitatges d'obra nova van representar un 21,8% amb 155.910 transaccions, mentre que l'habitatge protegit només un 6,8% amb 48.371 compravendes.