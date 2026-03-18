Catalunya registra l'hivern més plujós del segle a causa de 13 borrasques de gran impacte
- AEMET preveu una primavera càlida amb incertesa sobre el volum de precipitacions
Catalunya ha registrat l'hivern més plujós del segle XXI i el quart més humit de tota la sèrie històrica. El total de precipitacions acumulat ha estat de 305 litres per metre quadrat, són quasi 2,5 vegades més que el valor de referència.
La principal explicació que dona l'AEMET és que Catalunya ha estat afectada per 13 borrasques de gran impacte. Les més rellevants han estat Harry, al gener, així com els tres temporals consecutius en una mateixa setmana de Nils, Oriana i Pedro durant el febrer.
Les pluges han afectat sobretot les comarques de l'Empordà i les de Tarragona, especialment la zona del Priorat. En l'estació meteorològica del Montseny s'han arribat a superar els 650 litres per metre quadrat durant els tres mesos d'hivern. El mes més humit ha estat gener amb 137 litres per metre quadrat de mitjana.
Un hivern molt càlid
Les nombroses borrasques no han impedit que l'hivern a Catalunya hagi estat un hivern càlid per unes temperatures mínimes molt altes. Segons AEMET, les borrasques successives han impedit el refredament nocturn a causa dels núvols i del vent en capes baixes.
"Les temperatures diürnes més aviat han estat baixes, en canvi, les mínimes han estat altes amb poques glaçades", ha destacat Ramon Pasqual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya.
Mentre que el gener va registrar temperatures habituals per l'època de l'any, tant el desembre com el febrer van ser càlids. Es destaca sobretot el febrer on els termòmetres s'han situat dos graus per sobre de la mitjana.
El vuitè hivern més humit a Espanya
A l'Espanya peninsular s'ha registrat també un hivern plujós i càlid. Segons la sèrie històrica, ha estat el novè hivern amb temperatures més altes i el vuitè amb més precipitacions. D'aquesta manera, s'han acumulat una mitjana de 323,2 litres per metre quadrat, que és un 1,7 vegades més que l'habitual.
Previsió d'una primavera calorosa
La previsió de l'AEMET de la primavera és que sigui càlida continuant amb la tendència dels mesos anteriors. L'Agència espera que els mesos entre març i maig tinguin temperatures més elevades a la mitjana.
Pel que fa a les precipitacions, l'AEMET no veu senyals clars i manté que pot ser un trimestre normal o humit.