Els embassaments catalans, plens a vessar després de les últimes pluges
- Les reserves d'aigua als principals pantans es mantenen en nivells molt elevats després de les últimes pluges
- Tots els pantans de les conques internes, exepte el de Siurana i Riudecanyes, dessembassen aigua
- Els pantans de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també per sobre del 80%
Els principals embassaments de Catalunya presenten nivells molt alts d’aigua, amb percentatges propers o fins i tot superiors al 100% en alguns casos. Les pluges acumulades durant les darreres setmanes han consolidat una situació de reserves molt favorable en bona part de les conques internes.
En molts casos, els pantans freguen el límit de la seva capacitat total, fet que consolida la recuperació després de períodes recents de sequera.
Diversos embassaments superen el 100% de capacitat
Alguns dels pantans registren percentatges que superen la seva capacitat. És el cas de Susqueda, amb un 102,1% i 228,36 hm³ emmagatzemats, o Foix, amb un 101,2%.
També destaca la Llosa del Cavall, amb un 100,9% de capacitat i 72,19 hm³, mentre que Riudecanyes es troba al 100%, una situació exepcional que no es veia en aquest embassament des de feia temps. . Aquestes xifres indiquen una situació hidrològica molt favorable en diversos punts del territori.
Altres embassaments importants també es mantenen molt a prop de arrebassar el ple. La Baells arriba al 97,7% de la seva capacitat amb 106,26 hm³, mentre que Boadella es troba al 96,8% amb 61,28 hm³.
El sistema del Ter i el Llobregat, en nivells molt alts
Els pantans que abasteixen grans àrees urbanes també mostren bones dades. Sau arriba al 96,6% amb 160,11 hm³, i Sant Ponç es manté al 93,1%.
Aquestes xifres consoliden una situació de reserves elevada als sistemes que alimenten bona part del consum domèstic i industrial del territori català.
Siurana continua sent l’embassament més baix
Tot i la millora generalitzada, l’embassament de Siurana continua sent el que presenta un percentatge més baix. Actualment es troba al 62,1% de la seva capacitat, amb 7,46 hm³ d’aigua emmagatzemada.
Malgrat això, el volum actual també representa una recuperació significativa respecte als nivells registrats durant els episodis més intensos de sequera.
Amb l’arribada de la primavera, l’evolució de les precipitacions i del desgel marcarà si aquestes reserves es mantenen o continuen augmentant durant les pròximes setmanes.
Els de la CHE per sobre del 80%
Els principals embassaments de la conca de l’Ebre a Catalunya mantenen una situació hidrològica favorable, amb reserves d’aigua elevades en la majoria de pantans. El pantà de Rialb, el segon amb més capacitat del sistema, acumula actualment 363,4 hm³ d’aigua i se situa al 90% del seu límit màxim, fixat en 403,6 hm³.
També destaquen altres embassaments amb nivells molt alts. Talarn arriba al 92,7% de la seva capacitat amb 210,2 hm³, mentre que Terradets frega el ple amb un 95% i 31,6 hm³ emmagatzemats. El pantà dels Guiamets registra una de les xifres més elevades del conjunt, amb el 95,8% de la seva capacitat.
Pel que fa als grans embassaments del sistema, Canelles —el de més capacitat— es troba al 84,8% amb 576,6 hm³ acumulats. Camarasa arriba al 85,4% amb 139,6 hm³ i Riba-roja d’Ebre se situa al 83,6% amb 175,2 hm³. En canvi, l’embassament d’Oliana presenta el percentatge més baix, amb un 67,9% de la seva capacitat i 57,3 hm³ d’aigua emmagatzemada.