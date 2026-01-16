Els embassaments continuen alliberant aigua davant un cap de setmana molt plujÃ³s
- Després de quatre anys de sequera extrema, Catalunya ha passat de gestionar la mancança a afrontar episodis d’excés d’aigua
El sistema d’embassaments de Catalunya continua alliberant aigua de manera preventiva per adaptar-se a l’episodi de pluges intenses que es preveu els pròxims dies. L’objectiu és mantenir marges de seguretat suficients i evitar crescudes sobtades als rius, especialment en zones sensibles.
Del mínim històric a una recuperació notable
La imatge d'alguns dels embassaments han canviat radicalment en qüestió d'un any. Un exemple és el paisatge al pantà de Darnius-Boadella, a l’Alt Empordà, ha canviat completament en només un any. Fa 12 mesos, el nivell d’aigua no arribava al 17% de la seva capacitat, amb imatges que evidenciaven la gravetat de la sequera. Actualment, l’embassament supera el 85%, una xifra que no assolia des del temporal Glòria i que representa una recuperació que s’estén a bona part del territori.
Tot i aquesta millora generalitzada, els experts alerten que no és moment de relaxar-se. En un context de canvi climàtic, els episodis extrems, tant de sequera com de pluges intenses, poden alternar-se amb rapidesa.
Comparativa del volum embassat: ara i fa un any
Les dades del 15 de gener de 2026 mostren un increment generalitzat del volum d’aigua embassada respecte del mateix període de l’any passat. Per exemple, embassaments com Sau han passat del 12,4% al 85,4%, mentre que Susqueda ha crescut del 39,2% fins al 94,4%. També destaca Darnius-Boadella, que ha quintuplicat el seu nivell, del 16,7% al 85,2%.
Altres pantans com la Llosa del Cavall que fa un any no arriba al 40 %, ara duplica la xifra (81,8%) o Riudecanyes (del 23,5% al 53,3%) confirmen una tendència positiva. El cas del Foix és l’excepció, amb un nivell lleugerament inferior al d’ara fa un any, després d'haver superat puntualment el 100% de capacitat.
Gestió prudent davant un escenari incert
L’Agència Catalana de l’Aigua insisteix que aquesta recuperació no implica el final del risc. La gestió dels embassaments es manté sota criteris de prudència per adaptar-se tant a les pluges imminents com a possibles períodes secs futurs, amb l’objectiu de garantir l’abastament i la seguretat hidràulica a mitjà i llarg termini.