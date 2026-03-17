Més ajuntaments se sumen contra el consum d'òxid nitrós a l'espai públic
- Mataró s'afegeix a la llista de municipis que volen prohibir el seu ús i venda il·legal
- Una droga de moda que pot provocar greus problemes de salut
L'auge del consum d'òxid nitrós està provocant que diferents ajuntaments costaners es plantegin prohibir el seu ús en l'espai públic. És el cas de l'Ajuntament de Mataró que ha proposat en la modificació de la seva ordenança de civisme incorporar sancions contra el conegut com a 'gas del riure', així com d'altres inhalants. Segons el consistori, el consum d'aquest estupefaent provoca problemes de convivència i pot destorbar el descans dels veïns.
Aquesta lògica es repeteix en altres ajuntaments com el de Castelldefels o Lloret de Mar, que també prohibeixen l'ús en l'espai públic d'aquest gas. Les policies locals d'aquestes localitats decomissen cada estiu nombroses ampolles d'òxid nitrós, tant les que anaven a ser consumides com les destinades a venda il·legal.
Popularitat pel seu baix preu
La popularitat de l'òxid nitrós s'estén entre els joves pel seu fàcil accés, ja que la seva venda és legal, i pel seu baix preu. També hi contribueix que es percebi com un estupefaent de baix risc i més acceptat socialment perquè té uns efectes de curta durada que produeixen eufòria, riure i distorsió de la realitat.
Aquests elements han fet que esdevingui una droga de moda en entorns d'oci o festa i que s'inhali a través de globus, malgrat tractar-se d'un gas que té aplicacions en la medicina com a analgèsic, així com s'empra en la indústria i la rebosteria.
Efectes greus en la salut
El Ministeri de Salut identifica l'òxid nitrós com una droga que pot causar problemes greus de salut perquè pot produir falta d'oxigen al cervell, fet que pot derivar en desmais o parades respiratòries. També alerten que un consum reiterat pot causar greus danys per neurotoxicitat crònica.
En els últims anys han ingressat sis joves amb lesions musculars i neurològiques greus pel seu consum en l'Hospital Guttman de Neurorehabilitació. Segons aquest centre mèdic, l'òxid nitrós pot provocar "problemes per caminar" i "deteriorament cognitiu".