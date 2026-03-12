El 23% dels adolescents fa un ús compulsiu d'internet, però l'alcohol continua sent la droga més consumida
- L'estudi apunta a una tendència general a la baixa en el consum de substàncies, però alerta d’un augment de les conductes de risc en l’entorn digital
- El 23% dels estudiants de secundària a Catalunya presenta un ús problemàtic d’internet, especialment vinculat a les xarxes socials
Gairebé un de cada quatre dels adolescents fa un ús problemàtic d'internet. És una de les conclusiones de l'Enquesta sobre l’Ús de Drogues en l’Ensenyament Secundari (ESTUDES) 2025 que alerta de l’augment de les conductes addictives relacionades amb l’entorn digital.
L’alumnat de Catalunya passa de mitjana connectat a internet per oci 4,8 hores diàries entre setmana i 6,7 hores el cap de setmana.
“🍺 El 23% dels adolescents fa un ús compulsiu d’internet, però l'alcohol continua sent la droga més consumida pic.twitter.com/qO9UjGNy5z“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 12, 2026
Una tendència que ha canviat entre nois i noies. Fins ara, el creixement d'aquest comportament compulsiu el lideraven les noies, però ara ha augmentat entre els nois. De totes maneres, són les noies les que fan aquest ús més intensiu (i experimentes símptimes com dormir menys o voler passar menys temps amb els altres per voler estar connectat) en un 26% davant el 20% dels nois.
Aquest ús està especialment relacionat amb les xarxes socials, on les noies hi dediquen més temps que els nois. Prop del 40% de les noies fan un ús intensiu (més de sis hores), davant del 29,7% dels nois.
A més, dedicar més de dues hores al dia a les xarxes socials durant el cap de setmana.
Les apostes, a l'alça
Pel que fa a les apostes, la participació en jocs d’apostes entre l’alumnat de secundària continua a l’alça i manté una clara diferència entre nois i noies. Un 17% dels estudiants assegura haver participat en apostes presencials durant l’últim any, amb una prevalença molt superior entre els nois (24,5%) que entre les noies (10,2%).
Pel que fa al joc en línia, un 12% de l’alumnat hi ha participat almenys una vegada però varia molt entre gèneres: entre els nois és d'un 19,4% i es redueix fins al 4,4% entre les noies.
Entre les pràctiques més habituals destaquen les apostes esportives, els jocs de cartes amb diners i la ruleta. El 5,3% de l’alumnat té una conducta adictiva, la xifra més elevada registrada fins ara i afecta en un 9% als nois i de manera residual a les noies.
Els responsables de Salut Pública assenyalen que moltes d’aquestes conductes es desenvolupen principalment en l’àmbit privat, com ara a les llars, a diferència del consum de substàncies, que sovint es produeix en espais socials o a la via pública.
Preocupació per l’augment de les cigarretes electròniques
Un dels aspectes que més preocupa als experts és l’augment del consum de cigarretes electròniques entre adolescents.
Segons Salut, aquesta tendència també ha anat acompanyada d’un repunt del consum de tabac tradicional després d’anys de descens. Tot i això, també ha augmentat la percepció de risc associada a les cigarretes electròniques.
L’alcohol continua sent la substància més consumida
Tot i l’augment de les conductes addictives digitals, l’alcohol es manté com la droga més consumida entre els estudiants de secundària a Catalunya.
Segons l’enquesta, més de la meitat dels adolescents han consumit alcohol en l’últim mes. L’edat d’inici es manté estable al voltant dels 13,9 anys i el consum es concentra principalment durant els caps de setmana.
Malgrat aquestes xifres, l’estudi detecta una estabilització del consum i una lleugera reducció dels episodis de consum intensiu.
Descens del consum de cannabis i altres substàncies
L’ESTUDES 2025 també apunta a una tendència general a la baixa en el consum diari de diverses substàncies. El consum de cocaïna es manté en nivells molt baixos, al voltant del 2% dels estudiants.
El cànnabis registra un descens respecte a edicions anteriors, tot i que la percepció de disponibilitat continua sent elevada entre els adolescents. Els hipnosedants, en canvi, continuen sent consumits amb més freqüència per les noies.
Videojocs, un hàbit
L’enquesta també analitza altres activitats digitals. Els videojocs tenen una presència molt generalitzada, gairebé universal entre els nois, amb un ús diari més habitual, amb una prevalença del 84,9%.
Les diferències s’accentuen en el temps dedicat a jugar: un de cada dos nois hi dedica més de dues hores diàries, mentre que entre les noies molt menys. Un 10,7% dels nois i un 2,2% de les noies presenten indicis de possible addicció als videojocs.