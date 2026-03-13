L'Alt Pirineu comptarà amb el primer corredor de transport sanitari amb drons
- El recorregut començarà entre Lleida i Tremp a partir d'aquest estiu
- El projecte pioner a l'Estat permetrà reduir de 75 a 40 minuts l'enviament de material sanitari
L'entorn rural sovint es veu alterat per incidències en la xarxa viària i dificulten la mobilitat entre municipis. En el cas de l'Alt Pirineu, factors com les fortes nevades o la boira poden influir greument en el tall de carreteres. En conseqüència, alguns centres mèdics pateixen dificultats perquè arribi el material sanitari urgent, com son les bosses de sang, les mostres biològiques, els fàrmacs i altres materials sanitaris de primera necessitat, que per ara s'adquireixen via terrestre.
Per millorar aquesta connexió, la Generalitat posarà en marxa a partir de l'estiu un sistema d'enviament de material sanitari mitjançant drons. Un projecte, pioner a Espanya, que permetrà reduir de 75 a 40 minuts el temps de trasllat. Aquest sistema de transport aeri podrà recórrer fins a 100 quilòmetres de distància, transportar fins a 3 quilograms de càrrega i funcionar, tant de dia com de nit, fins i tot en condicions meteorològiques desfavorables.
La consellera de Salut, Olga Pané, destaca que el nou mètode "millora la qualitat amb què arriben les mostres i els subministraments mèdics", ja que evita incidències i danys que poden produir-se durant el transport per carretera.
El projecte es desplegarà en diverses fases
Inicialment, començarà amb el recorregut de Tremp fins a Lleida, però més endavant està previst ampliar la xarxa cap a Sort i Vielha, dos punts especialment sensibles en quant a aïllament rural. L'objectiu final és establir una xarxa aèria d'anada i tornada capaç d'operar en diferents destinacions i activar rutes a demanda quan les necessitats assistencials ho requereixin. El servei també permetrà vols no programats en situacions d'emergència.
“No es tracta de substituir la carretera, sinó d'afegir-hi una eina que accelera la resposta sanitària“
Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, recalca que el projecte situa Catalunya "al capdavant de la innovació amb propòsit", combinant tecnologia avançada i sostenibilitat ambiental amb una clara vocació de millorar els serveis públics. “No es tracta de substituir la carretera, sinó d'afegir-hi una eina que facilita la feina i accelera la resposta sanitària”, ressalta Tort.
Benefici per la logística, emergències i vulnerables
Des de l'àmbit assistencial, la directora dels hospitals de l'Alt Pirineu, Palmira Borràs, subratlla que l'arribada d'aquests drons representa "un avanç molt significatiu" en tres àmbits: la logística de bosses de sang i medicaments, la resposta a emergències en zones de molt difícil accés, i el suport a persones amb condicions personals o sanitàries vulnerables, especialment en situacions de crisi o inestabilitat climàtica.
En total, l'Alt Pirineu i l'Aran compta amb 77 consultoris i una població d'uns 73.000 habitants, molts d'ells en nuclis disseminats o d'accés difícil. La previsió és que, a partir d'aquest estiu, l'ús d'aquests corredors aeris esdevingui habitual, començant pels CAP i, progressivament, arribant també als hospitals.