Simulacre d’allau a La Molina per reforçar la coordinació dels equips d’emergència
- La temporada d’hivern més plujosa en dècades i el rècord de neu al Pirineu han motivat un simulacre d’allau a La Molina per conscienciar del risc que comporta l’alta muntanya.
Aquesta temporada d'hivern es consolida com la de més precipitacions en les últimes tres dècades a Catalunya. En conseqüència, el Pirineu ha registrat el seu rècord de gruix de neu dels últims 26 anys, de 144 centímetres. Per això, Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han organitzat un simulacre d’allau a l’estació d’esquí i muntanya de La Molina, per conscienciar del risc que té l'alta muntanya.
El mes de març sol ser un dels períodes en què es tendeix a abaixar la guàrdia quan es practiquen activitats lúdiques a l’alta muntanya, pensant que la primavera portarà un temps més estable. Però no és així: març és, de fet, un dels mesos amb més probabilitat d’allaus inesperades, i cal mantenir-se alerta i extremar les precaucions, segons adverteix el director tècnic FGC de la part de turisme.
El simulacre ha reproduït un accident on un grup d’esquiadors s'ha vist interromput per una allau inesperada. La col·lisió ha desencadenat dues persones mortes i 20 ferits amb diferents graus de gravetat.
“🏔️⛷️Simulacre d'allau a La Molina— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 12, 2026
🚒@emergenciescat posa a prova els protocols i la coordinació dels equips de rescat.@bomberscat @mossos @FGC pic.twitter.com/6r8E4blpLb“
Una actuació fora de pistes
L'actuació ha tingut lloc en una zona fora de pistes. S'ha comptat amb la col·laboració del personal de la mateixa estació, com a primer equip d'intervenció, seguidament del cos de bombers, els mossos d'esquadra, els agents rurals i el SEM, que s'ha encarregat del traspàs de les víctimes en última instància.
Segons informa Protecció Civil, aquest tipus de simulacres s'impulsen de forma anual per fer un petit recordatori de com actuar davant aquests incidents, a més de posar a prova els protocols i la coordinació dels equips de rescat. Tanmateix, ara feia 4 anys que no s'ajuntaven tots els cossos de seguretat per dur a terme aquesta avaluació.