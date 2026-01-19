Una allau causa un mort a Baqueira Beret i es busca un segon esquiador
- Protecció Civil manté l'alerta per fort perill d'allaus al Pirineu davant el temporal Harry que portarà fortes nevades
Un esquiador ha mort aquest diumenge al vespre després de quedar atrapat per una allau quan esquiava fora de pistes a Baqueira Beret. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital de Vielha on va morir poc després per una parada cardiorespiratòria.
Aquest matí es reprenen les tasques per buscar una altra persona que també hauria pogut quedar atrapada a la zona per part dels Mossos d’Esquadra de les unitats de Muntanya i Canina, així com els Pompièrs d'Aran. Els serveis d'Emergència van trobar un altre parell d'esquís en la zona afectada per l'allau.
Activada l'alerta per fortes nevades al Pirineu
A causa del temporal Harry, es manté un fort perill d'allaus en diversos punts del Pirineu català. La situació s'agreujarà en les properes hores per la llevantada que ha arribat i que portarà més pluja, neu i fort onatge fins dimarts.
A aquesta hora, Protecció Civil manté activades les alertes del pla INUNCAT, NEUCAT al Pirineu i PROCICAT per fort onatge a l'Empordà. Durant el diumenge, el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 600 trucades. En el cas del Pirineu, es preveuen fortes nevades i Protecció Civil recomana anar amb compte amb els desplaçaments.