Perill d'allaus

Una allau causa un mort a Baqueira Beret i es busca un segon esquiador

  • Protecció Civil manté l'alerta per fort perill d'allaus al Pirineu davant el temporal Harry que portarà fortes nevades
Esquiadors a Baqueira Beret
RTVE.cat

Un esquiador ha mort aquest diumenge al vespre després de quedar atrapat per una allau quan esquiava fora de pistes a Baqueira Beret. La víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital de Vielha on va morir poc després per una parada cardiorespiratòria.

Aquest matí es reprenen les tasques per buscar una altra persona que també hauria pogut quedar atrapada a la zona per part dels Mossos d’Esquadra de les unitats de Muntanya i Canina, així com els Pompièrs d'Aran. Els serveis d'Emergència van trobar un altre parell d'esquís en la zona afectada per l'allau.

Activada l'alerta per fortes nevades al Pirineu

A causa del temporal Harry, es manté un fort perill d'allaus en diversos punts del Pirineu català. La situació s'agreujarà en les properes hores per la llevantada que ha arribat i que portarà més pluja, neu i fort onatge fins dimarts.

A aquesta hora, Protecció Civil manté activades les alertes del pla INUNCAT, NEUCAT al Pirineu i PROCICAT per fort onatge a l'Empordà. Durant el diumenge, el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 600 trucades. En el cas del Pirineu, es preveuen fortes nevades i Protecció Civil recomana anar amb compte amb els desplaçaments.

