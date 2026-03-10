El Govern injectarà 391 milions fins al 2030 per reforçar l'escola concertada
- L’escola concertada rebrà la injecció econòmica més elevada en dècades per reduir desigualtats i actualitzar plantilles
- L'acord incrementa un 19,6% el finançament pels alumnes en situació de vulnerabilitat fins als 1.181 euros
El Govern de la Generalitat i les patronals del sector han signat un acord per destinar 391 milions d’euros entre 2026 i 2030 al reforç de l’escola concertada. La inversió es distribueix en 193 milions per a despeses de funcionament, 156 milions per a la millora de plantilles i 42 milions per finançar les motxilles escolars dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
El president Salvador Illa ha defensat que aquest acord dona continuïtat a l’impuls per millorar el sistema educatiu, després del pacte signat dilluns amb CCOO i UGT per a la pública. El conseller en funcions Albert Dalmau ha remarcat que l’acord permet abordar l’infrafinançament històric de la concertada, garantir el funcionament ordinari i actualitzar les plantilles, que no es revisaven des del curs 1995-1996, a més de reforçar la lluita contra la segregació escolar.
Despeses de funcionament: increments escalonats
Els increments del mòdul de funcionament es faran segons el percentatge d’alumnat vulnerable (NESE B). El 2026, els centres amb més del 30% d’alumnes vulnerables tindran un augment del 50%, mentre que la resta rebran un 25%. El 2027, l’increment serà del 5% per a tothom. El 2028 i 2029, es recupera el criteri de vulnerabilitat, amb augments de fins al 31,5%. Finalment, el 2030, els centres amb menys del 30% d’alumnat vulnerable tindran un increment del 53,4%.
El pla també preveu una ampliació notable de les plantilles docents. El setembre del 2026 s’incorporarà un mestre per línia a primària (900 dotacions). El 2027, un mestre per línia d’infantil (900 dotacions més). El 2028, s’afegeix un professor per línia d’ESO, amb 930 dotacions lineals i 560 sobredotacions addicionals per als centres amb més del 30% d’alumnat vulnerable.
Motxilles escolars: més suport a la vulnerabilitat
Una altra novetat important és que a partir del setembre del 2026, l’import del mòdul de finançament per a cada alumne en situació de vulnerabilitat socioeconòmica s’incrementarà un 19,6%, passant dels 988,10 euros actuals als 1.181,65 . Aquest reforç pretén garantir més equitat i recursos per atendre adequadament els alumnes NESE.