01:00

La Bofill reclama recursos, redistribuir la complexitat i que la concertada apliqui les mesures contra la segregació

La Fundació Bofill ha reclamat dotar centres i plans educatius dels recursos suficients i redistribuir la complexitat. Per aconseguir-ho, ha plantejat entre d'altres actualitzar el decret de concerts per tal que la concertada també hagi d'aplicar "obligatòriament" els criteris de programació com la reducció de ràtios o la supressió de grups en benefici d'un repartiment equitatiu. Ara, les concertades que ho fan, ho fan de manera voluntària. Aquestes són algunes de les propostes de l''Anuari 2022', que defensa que les reformes educatives només són viables i sostenibles "si promouen el benestar i la implicació del professorat amb els recursos i suports necessaris".