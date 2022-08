02:34

La baixada de la natalitat, a més d'un problema econòmic per l'escola concertada, suposa una sobreoferta de places escolars que incrementa la segregació. Quan hi ha més places que alumnes, els vulnerables tendeixen a distribuir-se de manera menys equitativa. S'insta a corregir aquesta tendència amb mesures específiques com el decret d'admissions, que reserva places per alumnes amb necessitats especials a totes les escoles.

Per evitar la segregació l'administració hauria de destinar més recursos a les escoles concertades. Espanya destaca pel volum d'escola concertada, que a Catalunya supera el 30% i a la ciutat de Barcelona suposa més de la meitat del total | Lourdes Gata