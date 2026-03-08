Crida dels partits a seguir avançant en la lluita feminista
- PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP participen a la manifestació convocada al centre de Barcelona amb motiu del 8-M
- Carreguen contra els discursos d'extrema dreta que banalitzen els avenços aconseguits pel feminisme i neguen la violència masclista
La manifestació feminista d'aquest diumenge amb motiu del 8-M ha comptat amb la presència d'una àmplia representació dels partits catalans. En l'àmbit institucional, la consellera d'Igualtat i Feminisme ha apel·lat a la "responsabilitat col·lectiva" per fer front als "discursos antifeministes" i aconseguir la "igualtat real".
Eva Menor ha reivindicat que encara queden "moltes bretxes i desigualats per superar" i ha alertat del "risc" retrocedir en els drets de les dones. "Mentre les dones no tinguem garantit el dret a la vida i el dret a la seguretat, no podrem parlar d'igualtat real", ha defensat la consellera, que ha subratllat que el feminisme "enforteix la democràcia".
Menor reivindica la campanya d'enguany del Govern pel 8-M amb les primeres jornades catalanes de la dona, celebrades fa 50 anys, i ha apel·lat a homes i dones a "agafar aquest fil de la memòria" per "deixar un món millor". "És molt oportú continuar lluitant perquè els drets del demà els estem construint avui, de la mateixa manera que els drets d'avui s'estaven construint fa 50 anys", ha afegit.
Pel que fa als partits polítics, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha apel·lat a la "unitat d'acció" de les forces progressistes per ser un "dic de contenció" davant "l'ofensiva" de la "ultradreta masclista que nega les violències masclistes". Moret entén el feminisme com a "lluita col·lectiva" i ha destacat el seu "paper transformador".
La secretària d'organització de Junts ha reclamat impulsar "polítiques valentes" dotades dels "recursos necessaris" en un context de "discursos d'odi contra el feminisme". "Ja n'hi ha prou", ha clamat Judith Toronjo contra aquells que van en contra de la igualtat i que volen "fer passos enrere en uns drets que cal garantir" i que són "pilars bàsics" de la societat. La diputada de Junts ha remarcat que encara hi ha desigualtat entre homes i dones, per exemple per la bretxa salarial i en els àmbits de les cures, la ciència o la tecnologia.
La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha reivindicat el feminisme davant els "mascles alfa" que prenen "decisions testosteròniques des de despatxos" i ha defensat que "el millor antídot" són els "homes i dones que creuen en la llibertat, la igualtat i el feminisme". D'altra banda, Alamany ha assenyalat que cal abordar "amb força" i "intel·ligència"el "repte" de connectar els joves amb el feminisme.
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat "deixar d'utilitzar el feminisme com a excusa per iniciar guerres" i ha titllat "d'hipòcrites" els qui ho fan. En aquest sentit, s'ha referit de forma explícita al president dels Estats Units, Donald Trump, i al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també a "les seues titelles Feijoó i Abascal", als quals ha qualificat "d'hipòcrites" per utilitzar els drets de les dones com a "coartada" per "defensar interessos geopolítics i per a intervencions polítiques i militars".
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha celebrat que el moviment feminista torni al carrer pel 8-M i ha demanat combatre els "debats imposats, estèrils i falsos" de la dreta i l'extrema dreta. "Només fan que desviar la importància que el masclisme segueix present i ben vigent a la nostra societat". "Cal confrontar aquests discursos", ha insistit la portaveu de la CUP, que igualment ha aplaudit que el "feminisme de base" segueixi "fort i arrelat als Països Catalans".
El Partit Popular no ha assistit a la manifestació unitària, però ha fet un acte propi a Castelldefels per celebrar el Dia Internacional de la Dona. L'eurodiputada Dolors Montserrat ha assegurat que les dones pateixen “el pitjor retrocés de la història” per culpa de l'executiu de Pedro Sánchez.
Considera que ara les dones són "vilipendiades i menystingudes com mai" perquè "el govern socialista ha facilitat que més de 100 violadors sortissin de la presó, hem vist com les polseres antimaltractament no han funcionat, i com ha incorporat en el seu govern depredadors sexuals, amb un ministre que contractava per catàleg a prostitutes".