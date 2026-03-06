Protecció Civil manté l’INUNCAT en alerta per l’augment de cabals i el risc d’inundacions
- Els Bombers busquen el conductor d'una furgoneta localitzada a la riera de Giola a Llinars del Vallès
- L'ACA emet avisos de perill per les crescudes del Ter a Sant Joan de les Abadesses, el Ges a Torelló i el Brugent a Amer
Protecció Civil demana màxima precaució per l’augment dels cabals de rius, rieres i barrancs i manté activada l’alerta del pla INUNCAT. Tot i que les pluges no són especialment intenses, la seva persistència ha provocat increments significatius del cabal i aquest divendres es poden superar els 200 litres en zones elevades de les comarques gironines i de la Catalunya Central.
L'incident més important s'ha produït a Llinars del Vallès on els bombers busquen el conductor d'un vehicle que s'ha trobat a la riera Giola. Han accedit a l'interior i no han localitzat a ningú, i s'ha activat la recerca conjuntament amb els Mossos.
Ha estat el mateix conductor del vehicle qui ha alertat a un familiar de l'accident, però la trucada s'ha tallat. El vehicle s'ha trobat a la desembocadura d'aquesta riera amb el riu, que transcorre paral·lel a l'AP-7. El cos d'emergències ha destinat disset dotacions a la zona, amb efectius submarinistes i el suport d'un helicòpter. Cap a dos quarts de sis de la tarda l'helicòpter s'ha retirat i ha estat substituït per drons.
Disset dotacions dels bombers amb efectius submarinistes, un helicòpter i drons busquen al riu Mogent el conductor d'una furgoneta desaparegut a la riera de Giola a Llinars del Vallès
➕ Info: https://t.co/D3SMnkpzYH pic.twitter.com/6CplNaSVSX“
Avisos de l’ACA a diversos punts de Catalunya
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha emès avisos de perill a les estacions d’aforament del Ter (Sant Joan de les Abadesses), el Ges (Torelló) i el Brugent (Amer). Els que més preocupen són el riu Fluvià amb un cabal de 346 metres cúbics per segon al pas per Esponellà (Pla de l'Estany), així com el Tordera amb 187 metres cúbics per segon a Fogars de la Selva (Selva), així com la Muga al pas per Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) i el Ges al pas per Torelló (Osona), que arriben als 103 metres cúbics per segon. També presenten nivell de perill el Ter a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), amb 87,2 metres cúbics per segon i el Brugent a Amer (Selva) amb 58.
Concretament, els registres del Meteocat indiquen que s'han assolit puntes de 199,8 litres a Puig Sesolles (Vallès Oriental), els 180,4 al Parc Nacional dels Ports (Tarragona) i els 171,8 litres a Viladrau (Barcelona).
La previsió d’intensitat de pluja per avui ja ha finalitzat, però continua la previsió de superar els 100 litres en 24 hores en comarques del nord-est i del sud. Entre els registres destacats hi ha Molló-Fabert, Cantonigròs i Sant Pau de Segúries, tots per sobre dels 100 litres acumulats.
Les pluges de les últimes hores porten el cabal d'alguns rius de Girona al llindar del perill d'inundació
Recomanacions de seguretat i actuacions d’emergència
Protecció Civil recorda que és “molt important” allunyar-se de rius i rieres i no intentar creuar-los, encara que portin poca aigua, ja que un vehicle pot ser arrossegat amb pocs centímetres de profunditat.
Fins a aquest divendres a les 13 hores el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 264 trucades per l'episodi de pluja, especialment al Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme.
La situació marítima també és adversa: fins a la matinada de dissabte hi ha risc d’onades superiors als 2,5 metres a tot el litoral, sobretot a l’Alt Empordà, Baix Empordà, Barcelonès, Maresme i La Selva. El CECAT continua el seguiment de les conques en risc i Protecció Civil manté l’alerta del Pla d’Emergències per Inundacions (INUNCAT).