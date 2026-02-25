Catalunya duplica la taxa turística amb forta pujada a Barcelona i esgraonada al territori
- L’acord, tancat entre PSC, ERC i Comuns, inclou que el 25% de tota la recaptació es destini a polítiques d’habitatge
- Un turista que s'allotgi en un hotel de luxe a Barcelona pot arribar a pagar 15 euros per nit, inclòs el recàrrec municipal
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la duplicació de la taxa turística a partir d’abril, després d’un acord entre PSC, ERC i Comuns que ha permès tramitar la reforma per via d’urgència extraordinària. El projecte de llei, aprovat per 68 vots a favor i 63 en contra, preveu un increment generalitzat en pràcticament totes les modalitats d’allotjament.
Barcelona: increments més alts i recàrrec municipal
A Barcelona, la part de taxa que cobra la Generalitat passa de 3,5 a 7 euros per nit en hotels de 5 estrelles, d'1,7 a 3,4 euros en hotels de 4 estrelles, de 2,25 a 4,5 euros en Habitatges d'Ús Turístic i d’1 a 2 euros en la resta d’establiments.
A això s’hi afegeix el recàrrec municipal actual de 4 euros, que pujarà 1 euro per any fins al 2029, quan arribarà als 8 euros. En conjunt, un turista en un hotel de luxe pot arribar a pagar 15 euros per nit, i una família de quatre persones 60 euros per nit només d’impost.
Resta del territori: pujada progressiva en dues fases
Fora de Barcelona, on ERC i Comuns discrepaven sobre el ritme de l’augment, s’ha acordat una aplicació esgraonada. De l'1 d’abril de 2026 al 31 de març de 2027, l’increment serà del 50% (de 3 a 4,5 euros en hotels de 5 estrelles). A partir de l’1 d’abril de 2027, la taxa s’elevarà fins als 6 euros, completant el 100% d’augment.
Els albergs de joventut de Barcelona mantindran la taxa d'1 euro per pernoctació, mentre que en la resta de Catalunya s’aplicarà una pujada de 40 cèntims, també fins a 1 euro per nit. Això permet mantenir un diferencial entre la capital i el territori.
Destinació dels fons i més poder per als ajuntaments
La nova taxa destinarà el 25% de la recaptació a polítiques d’habitatge, mentre que el 75% es dirigirà al Fons per al Foment del Turisme. A més, el 50% del que es recapti quedarà al municipi on s’hagi generat, i un 25% addicional anirà a l’òrgan de la Generalitat competent en turisme.
Com a novetat destacada, els ajuntaments podran aplicar un recàrrec propi de fins a 4 euros, variable segons codi postal i temporada turística, i invertit en projectes locals.