Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

La descoberta arqueològica al Gòtic que obliga a reescriure el mapa de la Barcelona romana

  • Les obres d'ampliació de l'Hotel Barcino deixen al descobert un tram inèdit del fòrum romà
  • La troballa capgira la interpretació del traçat urbà, que gira 90 graus
Restes de l'antic fórum romà de Barcino
Restes de l'antic fórum romà de Barcino ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Ha estat pràcticament per casualitat. Durant les obres d'ampliació de l'hotel Gran Hotel Barcino del Gòtic de Barcelona es van trobar unes restes arqueològiques que ha fet replantejar moltes coses. La intervenció, al subsol de la Casa Requesens, al carrer Hércules 3, ha permès identificar un paviment monumental de pedra de Montjuïc datat entre els anys 15 i 0 aC.

La troballa, excepcional per extensió i qualitat, pertany al fòrum romà de Barcino i obliga a capgirar 90 graus la seva orientació i ubicació dins la ciutat romana. Segons els arqueòlegs, és una de les descobertes més importants de les últimes dècades | Informa: Agnès Batlle

Para todos los públicos Descobreixen a Ciutat Vella un paviment romà únic que reescriu la història de Barcelona
Descobreixen a Ciutat Vella un paviment romà únic que reescriu la història de Barcelona

Tres anys d’investigació i un projecte adaptat

Les primeres restes van aparèixer el juliol del 2023 durant el projecte d’instal·lació d’un ascensor. Davant la importància arqueològica, l’hotel va decidir adaptar el projecte per preservar les restes, amb autorització i supervisió del Servei d’Arqueologia de Barcelona i dels Serveis Territorials de Cultura.

L’enllosat, de 42 m², presenta blocs de fins a 149 cm de llarg i entre 18 i 35 cm de gruix, propis de les grans obres públiques romanes.

Un gir de 90° en la lectura urbanística

Fins ara es creia que el fòrum s’alineava amb el cardo (eix nord-sud). En canvi, aquesta troballa demostra que estava orientat paral·lel al decumanus (eix est-oest), fet que suposa un gir de 90° en la interpretació tradicional de la trama urbana de Barcino.

Interpretació tradicional de l'úbicació del Fórum romà de l'antiga Barcino

Interpretació tradicional de l'úbicació del Fórum romà de l'antiga Barcino

Tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona ja donen per bona aquesta nova lectura i preveuen actualitzar la museografia de la ciutat.

La reorientació del fòrum també podria afectar la interpretació d’altres espais monumentals, com el temple d’August, del qual es conserven quatre columnes al carrer Paradís. Tot i això, la manca d’evidències impedeix confirmar si compartia la nova orientació o mantenia la tradicional. La descoberta obre la porta a futures recerques que podrien redefinir el centre administratiu i religiós de la colònia.

Unes obres en un hotel de Barcelona deixen al descobert un tram del fòrum que replanteja l’urbanisme de la ciutat romana

Les lloses trobades fan 1,5 metres de llargada i 35 centímetres de gruix ACN

Una preservació exemplar en un edifici privat

El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha destacat la “conjunció poc habitual” que ha permès preservar íntegrament les restes: una troballa excepcional, una resposta institucional coordinada i la decisió de l’hotel d’assumir el cost de l’excavació.

No envà, des de l'hotel tenen intenció d'instal·lar el bufet de l'esmorzar just a sobre del vidre que cobrirà les restes i també plantegen que sigui de visita pública a través de visites guiades puntuals en col·laboració amb l’Ajuntament.

Es noticia: