La descoberta arqueològica al Gòtic que obliga a reescriure el mapa de la Barcelona romana
- Les obres d'ampliació de l'Hotel Barcino deixen al descobert un tram inèdit del fòrum romà
- La troballa capgira la interpretació del traçat urbà, que gira 90 graus
Ha estat pràcticament per casualitat. Durant les obres d'ampliació de l'hotel Gran Hotel Barcino del Gòtic de Barcelona es van trobar unes restes arqueològiques que ha fet replantejar moltes coses. La intervenció, al subsol de la Casa Requesens, al carrer Hércules 3, ha permès identificar un paviment monumental de pedra de Montjuïc datat entre els anys 15 i 0 aC.
La troballa, excepcional per extensió i qualitat, pertany al fòrum romà de Barcino i obliga a capgirar 90 graus la seva orientació i ubicació dins la ciutat romana. Segons els arqueòlegs, és una de les descobertes més importants de les últimes dècades | Informa: Agnès Batlle
Tres anys d’investigació i un projecte adaptat
Les primeres restes van aparèixer el juliol del 2023 durant el projecte d’instal·lació d’un ascensor. Davant la importància arqueològica, l’hotel va decidir adaptar el projecte per preservar les restes, amb autorització i supervisió del Servei d’Arqueologia de Barcelona i dels Serveis Territorials de Cultura.
L’enllosat, de 42 m², presenta blocs de fins a 149 cm de llarg i entre 18 i 35 cm de gruix, propis de les grans obres públiques romanes.
“🔹 Unes obres en un hotel de Barcelona deixen al descobert un tram del fòrum que replanteja l’urbanisme de la ciutat romanal | @RTVECatalunya pic.twitter.com/2tODH56542“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 24, 2026
Un gir de 90° en la lectura urbanística
Fins ara es creia que el fòrum s’alineava amb el cardo (eix nord-sud). En canvi, aquesta troballa demostra que estava orientat paral·lel al decumanus (eix est-oest), fet que suposa un gir de 90° en la interpretació tradicional de la trama urbana de Barcino.
Tant la Generalitat com l’Ajuntament de Barcelona ja donen per bona aquesta nova lectura i preveuen actualitzar la museografia de la ciutat.
La reorientació del fòrum també podria afectar la interpretació d’altres espais monumentals, com el temple d’August, del qual es conserven quatre columnes al carrer Paradís. Tot i això, la manca d’evidències impedeix confirmar si compartia la nova orientació o mantenia la tradicional. La descoberta obre la porta a futures recerques que podrien redefinir el centre administratiu i religiós de la colònia.
Una preservació exemplar en un edifici privat
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha destacat la “conjunció poc habitual” que ha permès preservar íntegrament les restes: una troballa excepcional, una resposta institucional coordinada i la decisió de l’hotel d’assumir el cost de l’excavació.
No envà, des de l'hotel tenen intenció d'instal·lar el bufet de l'esmorzar just a sobre del vidre que cobrirà les restes i també plantegen que sigui de visita pública a través de visites guiades puntuals en col·laboració amb l’Ajuntament.