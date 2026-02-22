El Pont del Diable estrena la restauració de l'arc romà
- L'emblemàtica construcció que uneix Martorell i Castellbisbal ha estat sotmesa a 11 mesos d’obres per frenar el deteriorament i garantir-ne l’estabilitat
- L'estructura estava en "molt mal estat de conservació" i s'ha hagut d'aplicar un morter dissenyat per a l'ocasió
El Pont del Diable, que uneix Martorell i Castellbisbal, ha estrenat la restauració del seu arc romà, una estructura amb més de 2.000 anys d’història. La intervenció se situa en l’entrada vallesana del pont i arriba després de més d’una dècada de preocupació pel deteriorament visible de l’element patrimonial.
L’actuació s’ha dut a terme al llarg d’onze mesos i ha consistit principalment en la injecció d’un morter específicament dissenyat per ser compatible amb les patologies de l’arc i amb els materials originals. Segons el gerent de Patrimoni de la Diputació, Joan Closa, l’estructura es trobava en un estat “molt malmès” i requeria una actuació molt precisa.
Una degradació detectada fa més d’una dècada
Els primers avisos sobre la fragilitat de l’arc ja es van registrar l’any 2013, quan la humitat, la pol·lució i les filtracions de pluja van començar a provocar despreniments de pedra. Davant d’aquesta situació, es va considerar imprescindible fer un estudi profund del subsòl i de l’estabilitat estructural abans de definir la intervenció adequada.
Tot i que la diferència de color entre la part antiga i la restaurada és visible, els tècnics asseguren que amb el temps la nova superfície adquirirà una pàtina natural, gràcies a la pluja i l’envelliment dels materials. L’objectiu prioritari ha estat que la intervenció fos poc visible i respectuosa amb el conjunt històric, tot garantint que “l’arc és estable” i que les patologies derivades de l’aigua han quedat resoltes.
Un valor patrimonial i identitari per al país
La presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ha destacat la importància històrica i simbòlica del Pont del Diable, situat en una “cruïlla estratègica” de camins i comarques. Moret ha subratllat que la restauració “fa honor al passat” i reforça els elements identitaris del territori, tot contribuint a preservar una peça clau de la memòria del país.