El lloguer s’encareix un 2,5% a Catalunya i Barcelona supera els 1.150 euros de mitjana
- A Barcelona l'import mitjà arriba als 1.153 euros, un 1,5% més, però baixa respecte de l'últim trimestre sense topall
- A les zones tensionades el preu del lloguer va pujar només un 0,8% al darrer trimestres de 2025 segons l'Incasol
Els preus del lloguer frenen, però encara molt modestament. Així ho indiquen les dades de l'Incasòl del tercer trimestre de 2025 que indiquen que el preu mitjà del lloguer a Catalunya es va situar en 876,83 euros mensuals, un +2,5% respecte del trimestre anterior (854,70 euros).
Ara bé, si fem la comparació amb el primer trimestre de 2024 —l’últim sense topall de preus— el repunt és del +0,9%. Si a més ens mirem l'evolució de les zones tensionades, aquesta escalada es queda en el 0,8% per sota de la inflació del 3,1%.
A Barcelona ciutat, la renda mitjana de lloguer arriba a 1.153,11 euros, un +1,5% respecte dels 1.135,55 del trimestre anterior. Tot i això, és un -3,3% inferior al nivell del primer trimestre de 2024 (1.193,50), el darrer període sense límit regulat, indicador que la regulació ha moderat parcialment el pic anterior.
“📈 Els lloguers pugen un 2,5% a Catalunya i superen els 870 €.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 22, 2026
👉A les zones tensionades arriben als 894 € i a Barcelona ja estan en els 1.150 € mensuals | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/YI5x5dw3vX pic.twitter.com/XiFMN6pHGF“
Àrees tensionades: gairebé 895 euros de mitjana
En les denominades àrees tensionades, el lloguer mitjà se situa en 894,78 euros, un +2,7% trimestral. La dada confirma que, fins i tot als territoris on hi ha més pressió de demanda, els preus continuen creixent i consoliden una bretxa respecte de la mitjana catalana.
Segons l’argumentari institucional, l’evolució trimestral és coherent amb el mecanisme de fixació: els nous contractes prenen com a referència el preu dels contractes anteriors (signats fa 5–7 anys) actualitzat amb l’IPC, o bé l’índex corresponent. Això fa que les pujades recullin inèrcies de cicles previs combinades amb l’encariment del cost de la vida.
Per demarcacions, ressalta que Tarragona va ser l'única on els lloguers van baixar durant el tercer trimestre, tot i que de manera molt lleugera. En concret, l'import mitjà es va situar en els 595,05 euros, 1,39 euros menys que entre abril i juny (596,44 euros).
Barcelona es va mantenir com la demarcació amb el preu més elevat, fins als 969,32 euros de mitjana, un 2,47% trimestral més (vs. 945,94 euros). La va seguir Girona, amb 696,3 euros, un 4,11% més que el trimestre anterior (vs. 668,8 euros). En termes percentuals, Lleida va ser la que va registrar un increment més elevat, del 5,66%, fins als 530,7 euros (vs. 502,27 el segon trimestre).
Lectura de fons: pressió persistent i efecte regulació
El panorama deixa una fotografia dual: pressió persistent a la major part del territori i moderació relativa a Barcelona en comparació amb el pic pre-topall. El repte per endavant és contenir preus, ampliar oferta assequible i garantir la sostenibilitat del mercat de lloguer en un context d’inflació residual i alta demanda urbana.
Una altra clau important és l'estoc d'oferta dels contractes de temporada. Segons les dades que ha difós el Govern aquest diumenge, el tercer trimestre del 2025 va ser el segon amb menor increment en el nombre total de contractes de temporada des de l'inici de la contenció de rendes. En concret, es van registrar 341 habitatges.
L'efecte immediat ha estat l'increment dels contractes tradicionals. Girona va ser l'única que va registrar una caiguda trimestral, del 8,7%, fins a les 2.558 signatures (vs. 2.802 entre abril i juny). A Lleida es va registrar el repunt més intens, del 7,5%, fins als 1.542 contractes; a Barcelona van augmentar un 2,8%, fins als 19.872 i a Tarragona un 4,7%, fins als 2.990.