Detingut l'imam de Ripoll per una presumpta agressió sexual
- Segons consta a la denúncia, l'home hauria fet tocaments a una menor de 13 anys de la comunitat musulmana
- L'Ajuntament ofereix suport jurídic i social a la família de la víctima i es personarà a la causa
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous 12 de febrer un home d'uns 40 anys per una presumpta agressió sexual a Ripoll. Es tracta de l'imam de la mesquita Annur, que fa uns 5 anys que està al capdavant del centre religiós.
Segons consta a la denúncia, que es va interposar el dia 7 de febrer, la presumpta agressió sexual s'hauria produït mentre la nena de 13 anys de la comunitat musulmana feia classes amb l'imam. Ell es va asseure en una cadira, li va tocar els pits per darrere i li va mossegar una galta de la cara. La menor ho va explicar als seus familiars, que van optar per denunciar-ho als Mossos.
L'imam va passar a disposició judicial divendres i després que el jutjat prengués declaració a 3 testimonis, va quedar en llibertat amb mesures cautelars. En concret, es va acordar allunyament i prohibició de comunicar-se amb la menor per qualsevol via.
La presumpta víctima ha rebut atenció a través del model Barnahus, un sistema integral i interdisciplinar d'atenció a infants i adolescents que han estat objecte de violència sexual. Està dissenyat per evitar la revictimització i proporcionar un entorn segur.
Crítiques de l'Ajuntament de Ripoll
L'Ajuntament de Ripoll i l'alcaldessa de la ciutat, Sílvia Orriols, han expressat a través de les xarxes socials el seu "profund malestar" per no haver rebut informació de la detenció per canals oficials, "especialment atesa la gravetat dels fets i l'impacte social que poden tenir".
El consistori condemna fermament aquests fets i ofereix suport jurídic i social a la família de la víctima. pic.twitter.com/LLK3qi6WZw“
"Condemnem qualsevol forma de violència sexual i reiterem el nostre compromís absolut amb la protecció dels drets dels infants i les adolescents", subratlla el consistori, que s'ha posat els serveis jurídics municipals a disposició de la família de la menor afectada, així com tots els recursos de suport psicològic i social disponibles. Orriols també ha anunciat que l'Ajuntament demanarà personar-se com a acusació en el cas.