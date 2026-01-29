Les denúncies per delictes sexuals digitals contra els infants augmenten un 13%
- Segons un informe de Save the Children, la víctima era una noia menor d'edat en el 68,6% de les denúncies
- Augmenten els agressors procedents de l'entorn familiar
Les denúncies per abusos sexuals digitals a infants augmenten un 13% en dos anys. Això és el que es desprèn de l'informe de Save the Children "Darrere la pantalla: violència sexual contra la infància en l'entorn digital", que mostra que les denúncies han passat de 954 el 2022 a 1.078 el 2024.
Segons la publicació, les denúncies sobre aquesta tipologia de delictes que afecten la infància i l'adolescència representen el 84,2%. En gairebé 7 de 10 casos, la víctima era una noia.
L'informe de Save the Children analitza 23 sentències relatives a 28 casos de grooming entre els anys 2023 i 2024. Segons la responsable de polítiques d'infància de l'ONG, Ona Lorda, el perfil més habitual de la víctima és el d'una noia de 13 anys. "Els abusos es produeixen normalment entre els 12 i els 15 anys", ha explicat Lorda al Cafè d'Idees de La2 i Ràdio 4.
Per altra banda, el perfil de l'agressor és un home de l'entorn del nen o nena. "En el 40% dels casos es tracta de persones conegudes", ha afirmat Lorda. L'informe revela també que un 33% són persones conegudes i un 25% provenen de l'entorn familiar. Precisament, s'ha produït un increment significatiu de l'agressor procedent de la família, que ha passat del 3,3% dels casos a un 25%. A més, en un 78,3% dels casos, les persones involucrades no tenien antecedents penals.
Un dels riscos dels infants és l'accés als mòbils cada vegada a edats més joves. "Ara a partir dels 10-11 anys ja tenen un mòbil, accedeixen a les xarxes socials abans i s'exposen també a molts més riscos", ha afirmat Lorda.
Estendre el model Barnahus
Save the Children aposta per estendre el model Barnahus també en els casos de violència sexual digital. Actualment, a Catalunya hi ha 14 centres on es tracten els abusos infantils amb una atenció especialitzada centrada en el menor. Des de l'ONG demanen que s'hi dediquin més recursos, així com una formació específica pels professionals.
Entre algunes de les recomanacions de l'informe, es destaca la creació de fiscalies especialitzades en violència contra la infància que participin en tots els processos on hi hagi un menor com a víctima, així com crear més seccions judicials especialitzades.