Es redueixen els delictes a Barcelona, però es dispara el narcotràfic
- Els delictes baixen un 6,1% a Barcelona el 2025, amb mínims des del 2016.
- Baixen els furts (-7,6%) i robatoris (-19,8%), però pugen estafes(3,2%), agressions sexuals (4,4%) i narcotràfic (27%).
Barcelona aconsegueix "doblegar" la corba de delictes i "ja no hi ha sensació d'impunitat". Així s'ha expressat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, després de celebrar la Junta Local de Seguretat, conjuntament amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i els caps policials dels Mossos i la Guàrdia Urbana.
Concretament, els delictes a Barcelona s’han reduït un 6,1% el 2025, passant d’uns 180.000 casos a una mica menys de 170.000. A Catalunya, el descens ha estat del 4,1%. Es tracta de la xifra més baixa des del 2016, amb l’excepció dels anys de pandèmia. La ciutat ha recuperat nivells que s’acosten a la mitjana de 174.000 dels últims deu anys.
“🚨 Els fets delictius cauen un 6,1% a Barcelona i se situen al nivell més baix en la darrera dècada | @RTVECatalunya pic.twitter.com/FXyIJqMmHK“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 13, 2026
Descens també de la multireincidència
L’endemà de l’aprovació de la nova llei contra la multireincidència, les xifres il·lustren la magnitud del fenomen: 470 persones han estat detingudes 4.000 vegades, majoritàriament per furts i robatoris amb violència o intimidació.
Els 5 delinqüents més actius acumulen 197 detencions, i entre tots sumen 350 arrestos. Malgrat aquestes xifres, els delictes vinculats a la multireincidència han baixat un 8,5%.
Ara bé, la bona notícia, segons ha destacat Collboni és que quatre d'ells ja han ingressat a la presó posant de manifest "la millora de la coordinació amb la judicatura per poder condemnar-los".
L’impacte de les polítiques de seguretat
Tot i la millora, Collboni i Parlon han evitat el “cofoisme”, però asseguren que les mesures aplicades des del 2024 comencen a donar resultats. Creuen que aquesta tendència ajudarà a reduir la percepció d’inseguretat, que continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins.
Les detencions han augmentat un 4,7%, fins a gairebé 30.000, mentre que els investigats baixen un 3,3%, situant-se per sota dels 50.000. A més, l’eficàcia policial ha pujat dos punts fins al 36,3%. Els delictes contra el patrimoni, que representen un 85,6% del total, han baixat un 7%, amb 144.000 casos. El furt continua sent el delicte més comú, amb 87.321 casos, un 7,6% menys i la xifra més baixa des del 2016.
“🚨 El Govern destaca la tendència de reducció de l'activitat delictiva gràcies a una major coordinació policial.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 13, 2026
🗣️ Núria Parlon apunta a una "baixada sistemàtica" de la multireincidència "per l'efecte dissuasió" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/7GUhjs31Rs“
Evolució dels principals delictes
Els furts representen el 51% dels delictes i el 60% dels delictes patrimonials. També baixen els robatoris amb força (–19,8%, fins a 12.600), els robatoris i furts d’ús de vehicle (–6,7%) i els danys (–5,6%). En canvi, pugen les estafes (+3,2%, fins a 11.365). El 2025 es van detectar 470 multireincidents, responsables de 4.001 detencions i 9.726 fets delictius, principalment furts i robatoris amb violència.
Les agressions sexuals han augmentat un 4,4%, fins a 1.179 casos, un increment que la policia atribueix al fet que es denuncia més. El SIAV va atendre 4.679 víctimes, un 14% menys, però augmenten les ordres de protecció (+2%) i el seguiment policial (+4%).
Pel que fa al narcotràfic, els delictes han crescut un 27%, fins als 2.405, un increment relacionat amb una major activitat policial. En total, el 2025 es van desplegar 6.207 dispositius policials, 176 escorcolls a domicilis i 2.432 mobilitzacions.