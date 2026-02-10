Salut es reorganitza per sobreviure a l'envelliment de la població
- De 43 a 30 Àrees Integrades de Salut per coordinar hospitals, primària i serveis socials
- La mesura inclou proves pilot d'un any i la primera zona serà Ripollès–Osona
Avui dia, una persona gran amb una malaltia crònica ha de moure’s entre visites a l’especialista de l’hospital, el metge de capçalera i l’atenció domiciliària, sovint repetint proves o explicant la mateixa història a professionals que no es parlen entre ells.
És per aquest motiu que mapa sanitari actual, de 18 anys de vida, té els dies comptats. El Departament de Salut reorganitzarà els fonaments del sistema per adaptar-lo a aquesta realitat: la d'una societat que viu més i té necessitats més complexes.
Una "eternitat" demogràfica
La directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza, assegura que el model vigent s’ha quedat obsolet davant el que anomena una “eternitat” de canvis socials i demogràfics. En només 25 anys, el nombre de catalans majors de 74 anys creixerà un 80% i les persones centenàries es multiplicaran per 4,5.
Si el sistema no canvia ara, els ingressos hospitalaris superarien el milió anual en poc més de quinze anys, una pressió que els 68 hospitals d’aguts actuals no podrien absorbir.
"Amb la dinàmica actual no donarem una resposta adequada", adverteix Plaza. El nou mapa redueix les 43 àrees de gestió actuals a 30 Àrees Integrades de Salut (AIS), posant el focus no en la malaltia, sinó en l’acompanyament vital.
L’atenció primària, el nou centre de gravetat
La gran aposta és situar l'atenció primària com l'eix vertebrador. Les noves AIS no seran només una línia en un mapa, sinó ecosistemes on els equips de barri, la salut mental, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els hospitals de referència treballaran sota una mateixa estructura de proximitat.
Experiències prèvies ja han demostrat que aquesta coordinació pot reduir un 19% les hospitalitzacions i un 20% els reingressos en pacients crònics complexos. Es tracta d'evitar duplicitats i que el pacient no hagi de fer gestions innecessàries.
Proves pilot
El desplegament no serà immediat. Al març s'obre la convocatòria per a proves pilot que començaran el segon trimestre del 2026 i duraran un any. La primera zona a testar aquest "laboratori de transformació" serà l'àrea Ripollès–Osona, que ja funciona amb una direcció assistencial única.
La mesura ha generat cert neguit, especialment pel que fa a la mobilitat i la possible pèrdua de pes de centres més petits com l'Hospital de Campdevànol. Des de Salut, però, s'insisteix que l'estratègia no és tancar centres, sinó compartir capital humà per garantir que l'expertesa arribi a tot arreu.
"No hem de competir per atraure metges, sinó sumar esforços", afirma Manel del Castillo, president del CAIROS.