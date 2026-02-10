Desallotgen un assentament de la Zona Franca de Barcelona per manca de condicions de salubritat
- Al recinte hi viuen prop de 200 persones, majoritàriament migrants, en tendes de campanya i en males condicions
Agents de la Guàrdia Urbana estan desallotjant una part de l’assentament al carrer Dos de la Zona Franca des de primera hora del matí, un dels més grans de la ciutat, Segons les estimacions municipals, unes 200 persones, la majoria migrants, hi viuen de manera estable, moltes d’elles en situació de vulnerabilitat.
Desallotjament del macroassentament de la Zona Franca.
Unes 200 persones viuen en tendes de campanya al carrer número 2 del polígon
Manca de condicions de salubritat
L’Ajuntament de Barcelona justifica l’actuació per la manca de condicions de salubritat i seguretat de l’espai. La comissionada d’Acció Social del consistori, Sònia Fuertes, ha remarcat que l’assentament no reuneix els requisits mínims per garantir una vida digna i que s’hi han detectat riscos per a la salut.
Les entitats socials denuncien que les persones que hi viuen no tenen alternativa residencial o pla B on poder allotjar-se.
Les entitats socials denuncien que no hi ha alternativa per les persones que hi malviuen | @bernatherrandiz @cafedidees_rtve
Les entitats socials denuncien que no hi ha alternativa per les persones que hi malviuen
Crida a un desallotjament “humà”
Des de la Generalitat, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha demanat que el procés es dugui a terme de manera “humana”. Ho ha expressat aquest matí al programa Cafè d’Idees de Ràdio 4, on ha reconegut la complexitat de l’augment del sensellarisme.
La consellera ha vinculat l’increment d’assentaments informals a la crisi d’habitatge que afecta tant Barcelona com el conjunt de Catalunya. Una situació que, segons ha dit, requereix respostes coordinades entre administracions i polítiques socials estructurals.