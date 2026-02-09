Primera imputació a exdirectors de la Guàrdia Civil pel cas Pegasus
- Una jutgessa imputa exdirectors de la Guàrdia Civil i del CNI per l’espionatge amb Pegasus i Candiru a l’independentisme català
- Les identitats i informació confidencial del projectes empresarials espiats van ser filtrades il·legalment a mitjans de comunicació
Una jutgessa de Barcelona ha imputat per primera vegada dos exdirectors de la Guàrdia Civil i l’exdirectora del CNI per l’espionatge a l’independentisme amb els programes Pegasus i Candiru. La magistrada, Júlia Tortosa, incorpora aquests càrrecs arran d'una querella presentada per cinc afectats, entre ells l’empresari Joan Matamala.
En concret, la magistrada investiga a Félix Vicente Azón, director del 2018 al 2020, i a María Gámez, directora del 2020 al 2023. També investiga a l'exdirectora del CNI Paz Esteban, ja investigada per altres jutjats per l'espionatge a independentistes.
La resolució judicial també inclou com a investigats directius de NSO Group (creadors de Pegasus) i, per primera vegada a l’Estat, de Saito Tech Ltd, l’empresa israeliana que comercialitza Candiru. La jutgessa considera que els fets podrien constituir delictes de descobriment i revelació de secrets i accés il·legal a sistemes informàtics.
Vinculada al cas Tsunami Democràtic
Els querellants denuncien que els seus mòbils van ser infectats amb Candiru, en el marc de la investigació de l’Audiència Nacional sobre la plataforma Tsunami Democràtic. Sostenen que l'espionatge va ser executat pel cos armat i que les intrusions han estat acreditades pels informes del laboratori canadenc Citizen Lab, que ja va destapar l’espionatge massiu a l’independentisme.
Les seves identitats i informació confidencial dels seus projectes empresarials --extretes amb programari espia-- van ser filtrades il·legalment a mitjans de comunicació, fet que Sentinel Alliance considera un intent deliberat de perjudicar comercialment les seves empreses tecnològiques i la seva reputació.
Cap dels querellants va ser mai investigat en cap procediment penal, i per tant en cap moment van tenir possibilitat de defensar-se. Les investigacions que els afectaven van ser arxivades sense càrrecs.
78 atacs amb Pegasus i Candiru
Inicialment, la denúncia es va presentar davant l’Audiència Nacional, però aquesta la va rebutjar per manca de competència. Això va portar els membres de Sentinel Alliance, tots ells empresaris i desenvolupadors de codi obert, a portar el cas als jutjats de Barcelona, que finalment han admès a tràmit i ampliat la investigació.
Segons Sentinel Alliance, entre 2019 i 2021 els querellants van patir 78 atacs amb Pegasus i Candiru, capaços d’extreure xats, correus, contrasenyes i activar remotament el micròfon o la càmera. Com que alguns investigats resideixen a Israel, la jutgessa ha demanat a la Policia Nacional que localitzi els seus domicilis per poder continuar les diligències.