Protecció Civil manté activades les alertes de neu i vent per un nou front
- S'esperen nevades de més de 30 cm al Pirineu i ratxes de vent superiors als 70 km/h
- Es demana molta precaució en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l'exterior
Protecció Civil de la Generalitat manté activats en fase d’alerta els plans Neucat i Ventcat per l’arribada d’un nou front meteorològic. L’episodi portarà nevades al Pirineu i fortes ventades arreu de Catalunya, que se sumaran a les precipitacions de dissabte, ja amb algunes afectacions a la xarxa viària.
Les nevades afectaran sobretot el Pirineu occidental i central entre la tarda de diumenge i el migdia de dilluns. Les comarques més castigades seran la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, i en menor mesura l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Cerdanya. Es poden registrar acumulacions superiors als 30 centímetres de neu per sobre dels 2.000 metres.
Afectacions a carreteres i risc d'allaus
El Servei Català de Trànsit informa que, tot i la recuperació progressiva de la normalitat, es mantenen algunes incidències destacades. Continua tallada la C-28 al port de la Bonaigua per risc d’allaus i la BV-4031 al coll de la Creueta per neu. A més, és obligatori l’ús de cadenes en diversos trams de les carreteres C-38, N-141c i C-462.
Protecció Civil demana molta precaució i recomana evitar activitats a l’exterior en zones amb neu acumulada. El risc d’allaus és fort, amb un nivell 4 sobre 5, especialment als sectors de la Pallaresa, el Prepirineu, el vessant nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser. A alta muntanya, el torb pot reduir dràsticament la visibilitat i provocar desorientació.
“⛄️ La millora de la situació meteorològica permet gaudir de la neu— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 25, 2026
⚠️ Protecció Civil manté activats avisos per nevades al Pirineu Occidental i fortes ratxes de vent a la meitat sud i a alta muntanya | @MireiaAlzuria pic.twitter.com/wKqJPFB9Xj“
Ventades generalitzades
Pel que fa al vent, es preveuen ratxes superiors als 72 km/h a Ponent, el Pirineu Occidental, la Catalunya Central i el litoral Central. De cara a dilluns, també hi ha risc de vents forts al Camp de Tarragona, el Penedès i l’àrea metropolitana, amb comarques com el Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Garraf o el Baix Llobregat en vigilància.
Des de l’inici de l’episodi, els Bombers han gestionat una cinquantena d’avisos, mentre que el 112 ha rebut més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal.