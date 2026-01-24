Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Avís Es-Alert per nevades a cinc comarques de Barcelona i Girona

  • Protecció Civil activa l’alerta Neucat davant l’empitjorament del temps al centre i nord-est amb cota de 600-700 metres
  • Una vintena de carreteres necessiten cadenes, entre les quals el port de la Bonaigua, el Cantó i la collada de Toses
Imatge de la carretera cap a la Masella
Imatge de la carretera cap a la Masella ACN
RTVE Notícies

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte un avís Es-Alert als telèfons mòbils de les comarques del Solsonès, Moianès i Berguedà (Barcelona) i la Cerdanya i el Ripollès (Girona) davant la previsió de nevades intenses.

El missatge demana evitar la mobilitat i els desplaçaments innecessaris, equipar correctament els vehicles amb cadenes o pneumàtics d’hivern i consultar l’estat de les carreteres abans de viatjar.

Activada l’alerta del pla Neucat

La mesura respon a l’empitjorament de les condicions meteorològiques en aquestes comarques, que es troben sota avís de perill per neu. Protecció Civil manté activada la fase d’alerta del pla Neucat, el protocol davant episodis de nevades.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu nevades al centre i nord-est de Catalunya, amb una cota de neu de 600 a 700 metres, que puntualment podria baixar fins als 300 o 400 metres. El risc ha augmentat en sis comarques: Berguedà, Ripollès, la Selva, Osona, Lluçanès i Moianès.

Carreteres afectades i ús obligatori de cadenes

A primera hora del matí, una vintena de carreteres ja necessiten cadenes, entre les quals destaquen la C-28 al port de la Bonaigua, la C-13 entre Llavorsí i Esterri d’Àneu, l’N-260 als ports del Cantó, la collada de Toses i el coll de la Creu de Perves, i la C-462 al coll de Port.

Es noticia: