Avís Es-Alert per nevades a cinc comarques de Barcelona i Girona
- Protecció Civil activa l’alerta Neucat davant l’empitjorament del temps al centre i nord-est amb cota de 600-700 metres
- Una vintena de carreteres necessiten cadenes, entre les quals el port de la Bonaigua, el Cantó i la collada de Toses
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte un avís Es-Alert als telèfons mòbils de les comarques del Solsonès, Moianès i Berguedà (Barcelona) i la Cerdanya i el Ripollès (Girona) davant la previsió de nevades intenses.
El missatge demana evitar la mobilitat i els desplaçaments innecessaris, equipar correctament els vehicles amb cadenes o pneumàtics d’hivern i consultar l’estat de les carreteres abans de viatjar.
“📳 Protecció Civil envia un avís als mòbils de 5 comarques per les nevades— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 24, 2026
❌ En concret, es demana que es limiti la mobilitat al Solsonès, Moianès, Berguedà, Cerdanya i Ripollès pic.twitter.com/3HAgQWpXwP“
Activada l’alerta del pla Neucat
La mesura respon a l’empitjorament de les condicions meteorològiques en aquestes comarques, que es troben sota avís de perill per neu. Protecció Civil manté activada la fase d’alerta del pla Neucat, el protocol davant episodis de nevades.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu nevades al centre i nord-est de Catalunya, amb una cota de neu de 600 a 700 metres, que puntualment podria baixar fins als 300 o 400 metres. El risc ha augmentat en sis comarques: Berguedà, Ripollès, la Selva, Osona, Lluçanès i Moianès.
Carreteres afectades i ús obligatori de cadenes
A primera hora del matí, una vintena de carreteres ja necessiten cadenes, entre les quals destaquen la C-28 al port de la Bonaigua, la C-13 entre Llavorsí i Esterri d’Àneu, l’N-260 als ports del Cantó, la collada de Toses i el coll de la Creu de Perves, i la C-462 al coll de Port.