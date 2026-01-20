El president de la Generalitat evoluciona favorablement i passa a planta
- El president de la Generalitat evoluciona favorablement, sense febre i amb menys dolor.
- Ja ha estat traslladat a planta per continuar el tractament.
El president de la Generalitat ha passat una bona nit i continua en estat estable, segons fonts oficials. L’equip mèdic ha confirmat que no presenta febre i que les molèsties han disminuït de manera significativa.
Les darreres hores han estat especialment rellevants per l’evolució clínica. El president mostra una disminució notable del dolor, un indicador que reforça la bona resposta al tractament establert per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri.
Trasllat a planta
Davant aquesta evolució favorable, avui al matí ha estat traslladat a una habitació de planta. Aquest pas representa un punt important dins del procés de recuperació, ja que permet continuar l’atenció en un entorn menys intensiu.
El president seguirà el tractament prescrit segons les indicacions del seu equip mèdic. Les pròximes hores i dies seran clau per consolidar aquesta millora progressiva.
Què és una osteomielitis púbica?
L’Hospital Vall d’Hebron ha diagnosticat al president una osteomielitis púbica, una infecció del teixit ossi localitzat al pubis.
Segons a explicat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2 Cat la cap de Malalties Infeccioses, Dolors Rodríguez, és una patologia molt poc freqüent, generalment causada per un bacteri que arriba a l’os per via sanguínia o arran d’una infecció prèvia.
Aquest tipus d’osteomielitis pot provocar:
- Dolor molt intens a la zona baixa de l’abdomen o engonals
- Dificultat o limitació per caminar o moure les cames
- Febre (tot i que pot no aparèixer sempre)
Tractament i resposta clínica
Segons la doctora Rodríguez, el president està rebent tractament antibiòtic específic per frenar la infecció.
Els metges han explicat que:
- L’evolució és favorable
- El dolor ha disminuït
- La mobilitat ha millorat
- Ja no té febre
Aquests són signes positius que indiquen una bona resposta al tractament.