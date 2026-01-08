El fred mata al carrer mentre creix el sensellarisme a Catalunya
- Dues persones sense llar han mort en menys de 24 hores en plena onada de fred
- Les entitats alerten que les solucions puntuals no funcionen i reclamen alternatives estables i de baixa exigència
El fred s’escola entre les mantes humides i desperta abans d’hora. Al carrer no hi ha parets que frenin la nit, ni portes per parar el vent. Quan baixen les temperatures, els ajuntaments activen els plans de fred i obren més places als albergs.
Però algunes persones que viuen al carrer no hi entren: no poden portar-hi les seves coses, no s’hi accepten animals i les estades són molt curtes. I en molts casos no refugiar-se passa factura.
Dues morts en ple episodi de fred intens
Les darreres 24 hores han mort dues persones sense llar per l'episodi intens de fred. Cap de les dues s’havia acollit als recursos d’emergència dels ajuntaments. Segons les entitats, aquests casos posen de manifest la complexitat de l’atenció al col·lectiu i la necessitat d’anar més enllà de solucions puntuals: calen respostes més flexibles i estables.
L’última víctima és Eusebio, un home de 57 anys que va morir dimarts a la nit al barri de la Barceloneta, després de passar la nit més freda de l’any al carrer. Els Mossos d’Esquadra van trobar el cos sense vida a la plaça del Poeta Boscà, cap a les onze de la nit, sense indicis de criminalitat.
Poques hores abans, també va morir un altre home sense llar a Badalona, que malvivia en un pàrquing del carrer Torres i Bages. Amb aquestes dues morts, ja són cinc les persones que vivien al carrer que han perdut la vida a Barcelona en les últimes setmanes.
Un problema que no deixa de créixer
La Fundació Arrels alerta d’un augment sostingut del sensellarisme a Barcelona. El 2025 va atendre 3.337 persones sense llar, tant en visites al carrer com des del centre obert, oferint-los descans, protecció i serveis bàsics com higiene o roba.
L’entitat hi treballa amb una mirada integral: acompanya al metge, a la xarxa de salut mental i d’addiccions, facilita orientació i suport jurídic i dona acompanyament en el tram final de vida i en el moment de la mort.
Són 108 persones més que l’any anterior, un increment del 3%, i 1.524 van ser ateses per primera vegada. El 88% són homes i el 12% dones.
Mirada posada en el 2026
La Fundació Arrels ha posat el focus en el desplegament de la mesura aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Barcelona per habilitar un centre nocturn de baixa exigència a cada districte. També segueix de prop el desenvolupament del Pla d’Habitatge de la ciutat i la implementació de l’Ordenança de Civisme.
En paral·lel, l’entitat ha continuat participant en el debat impulsat per la Síndica de Greuges de Catalunya sobre l’abordatge del sensellarisme i ha insistit en la necessitat que el Parlament aprovi la llei de mesures urgents contra el sensellarisme, en tràmit des de fa quatre anys.