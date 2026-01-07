Catalunya viu una de les matinades més fredes dels últims anys
- Glaçades generalitzades amb mínimes de fins a -15 °C al Pirineu
- Activats dispositius i refugis socials i avisos per vent, onatge i neu
Després de les festes de Nadal i del dia de Reis, Catalunya ha tornat a la normalitat amb una temperatura plenament hivernal. L'entrada d'una massa d'aire molt fred ha deixat glaçades generalitzades, amb valors d'entre −7 i −8 °C a l'interior i per sota dels −15 °C a les valls del Pirineu.
Tot i que aquest aire fred s'anirà retirant de manera transitòria, els pròxims dies entrarà en joc la borrasca Goretti, que impulsarà noves entrades d'aire d’origen polar i provocarà una nova baixada temporal de les temperatures, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Una nit de Reis gèlida
La matinada d'aquest dimarts 6 de gener ha estat la més freda a Catalunya des del 6 de gener de 2021. A Barcelona, l'Observatori Fabra ha registrat una mínima provisional de −1,6 °C, la més baixa des del 28 de febrer de 2018 (−1,7 °C). L'últim dia que es va baixar dels 0 graus a la capital catalana va ser el 2 de febrer de 2023.
Les glaçades han estat gairebé generals, excepte en alguns punts del litoral. A gran part de l'interior i del prelitoral, les mínimes s'han situat entre −5 i −10 °C, mentre que a les valls del Pirineu s'han assolit valors d'entre −10 i −15 °C. De manera puntual, al Prepirineu i a Montserrat s'han batut rècords de fred dels darrers 14 anys.
Temperatures mínimes de rècord
Algunes de les mínimes més destacades registrades aquesta matinada són:
- −8,5 °C a la Quar (Berguedà) i a Vilanova de Meià (Noguera)
- −6,9 °C a Montserrat – Sant Dimes (Bages)
Al Baix Empordà, en zones on la tramuntana ha encalmat, s'han registrat temperatures que no es veien des de fa més d'una dècada:
- −5,3 °C a la Bisbal d’Empordà, la més baixa des del 2013
- −3,7 °C a Castell d'Aro, igualant la mínima del 2015
A la ciutat de Barcelona també s'han registrat valors destacats:
- −1,6 °C a l'Observatori Fabra
- +2,5 °C al Raval
- +1,6 °C a la Zona Universitària
“Avui dimecres les glaçades han estat gairebé generals, llevat d'alguns trams del litoral. Mínimes de -5 a -10 ºC a gran part de l'interior i a sectors del prelitoral i de -10 a -15 ºC a valls del Pirineu.— Meteocat (@meteocat) January 7, 2026
Al conjunt de Catalunya ha estat la matinada més freda des del 06/01/2021 pic.twitter.com/2IaaqX5gmA“
Vent, onatge i neu
L'episodi de fred ha anat acompanyat de fort vent i onatge intens, especialment a zones de l'Empordà. Protecció Civil manté els avisos actius i alerta que, a partir de la tarda, s’esperen nevades al Pirineu occidental, que es podrien allargar fins dijous al migdia.
Segons el Meteocat, es podrien acumular fins a 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres, i el vent fort als Pirineus podria estendre's a la resta del territori fins a la matinada de dissabte.
Afectacions socials pel fred
El fred intens afecta tota la població, però especialment les persones sense llar i aquelles que pateixen pobresa energètica. Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'alerta de l'Operació Fred, amb l'obertura de 200 places de pernoctació en equipaments municipals.
Aquestes 200 places s'afegeixen a les 2900 places en albergs i equipaments que hi són diàriament disponibles a la ciutat.
En la primera nit d'activació del dispositiu, els equips de la Creu Roja i dels serveis municipals han contactat amb 123 persones que dormien al carrer. D'aquestes, 43 han acceptat ser acollides —38 homes i 5 dones— i han pogut passar la nit en un espai protegit del fred. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que el dispositiu es mantindrà actiu mentre les temperatures no superin els 5 °C.
A Tarragona s'ha activat la fase 2 de l'Operació Iglú, que aquesta passada nit ha atès 15 persones sense sostre, amb la novetat d’habilitar gàbies per a mascotes que acompanyen els acollits. A Sabadell, on s'han registrat mínimes de fins a −3 °C, l'Ajuntament ha habilitat punts de recollida de sal per als veïns.
Tot plegat, amb l'objectiu d'evitar situacions com la viscuda el dia de Reis, quan es va trobar sense vida un home que malvivia en un pàrquing del carrer Torres i Bages de Badalona.
Crida a la precaució
Protecció Civil fa una crida a la prudència i recomana consultar la previsió meteorològica abans de fer activitats a l'aire lliure, evitar les hores de més fred per passejar animals de companyia i extremar la precaució a la carretera per la possible presència de plaques de gel.
I es manté en prealerta el pla Neucat per la previsió de nevades al Pirineu Occidental fins dijous al matí.