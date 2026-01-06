Glaçada històrica el dia de Reis: fins a -12 ºC a Das i Prades
- Protecció Civil activa la prealerta per nevades a partir de dimecres, amb gruixos que poden superar els 20 cm a Vall d’Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà
- L'Ajuntament de Barcelona ha activat en fase d’alerta l’Operació Fred, oferint 200 places de pernocta
Catalunya ha viscut un dia de Reis marcat per un fred rigorós i glaçades generalitzades. Les comarques de l’interior s’han despertat amb termòmetres sota zero, mentre que a la costa, tot i ser més suau, el fred també s’ha fet notar.
El paisatge hivernal ha estat evident en punts com Espinelves (Osona), on a primera hora s’han registrat -3 ºC, i a Vic, amb mínimes de -1,5 ºC. Aquest episodi confirma les previsions del Meteocat, que ja anunciava temperatures extremadament baixes per aquest dimarts.
Registres més baixos en 40 anys
Els valors més baixos s’han registrat a Das (Cerdanya) amb -12,7 ºC i a Prades (Baix Camp) amb -12,5 ºC, convertint-se en les mínimes més extremes del dia. Altres punts destacats han estat Vielha (-10,5 ºC), el Pont de Suert (-9,4 ºC) i la Seu d’Urgell (-8 ºC). A més, s’han assolit rècords històrics en indrets com la Granadella (Garrigues) amb -8,9 ºC, la més baixa des del 2005, i Ulldemolins (Priorat) amb -7,5 ºC, que no es veia des del 2017. Aquestes dades evidencien la intensitat del fred, que ha deixat gairebé tot el país per sota dels 0 ºC, excepte alguns punts costaners.
Prealerta per nevades
Després de l’episodi de neu que va emblanquinar les comarques centrals i el prelitoral, Protecció Civil ha desactivat l’alerta per nevades, però ha emès una prealerta per una nova tanda de neu intensa a partir de dimecres. Es preveu que, des de migdia i durant 24 hores, es puguin superar gruixos de 20 cm a cota 1.400 m en zones com Vall d’Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà. Aquesta situació obliga a extremar la precaució en carreteres i zones de muntanya, especialment per als desplaçaments postfestius.
Ràfegues de més de 100 km/h
El vent també és protagonista en aquest episodi hivernal. L’alerta activa és per ratxes fortes, sobretot a l’Empordà, on s’han registrat vents que superen els 108 km/h. Aquest fenomen, sumat al fred, incrementa la sensació tèrmica negativa i pot provocar incidències en infraestructures i mobilitat. A la costa, tot i que les temperatures són més moderades, el fred continua present, amb valors com 5,6 ºC a Castell d’Aro i 4,3 ºC a l’Ametlla de Mar, segons el Meteocat.
Operació fred a Barcelona
Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha activat en fase d’alerta l’Operació Fred, per primera vegada des del 2023. Aquesta nit s’oferiran 200 places de pernocta per a persones sense llar, distribuïdes en diversos equipaments municipals (156 per a homes i 44 per a dones). Des del 2 de desembre, el dispositiu estava en fase preventiva i ja ha donat cobertura a 373 persones amb estades nocturnes i atenció social i sanitària. L’objectiu és garantir un espai segur davant la previsió de temperatures properes als 0 ºC a la capital catalana.