Les rebaixes arrenquen fluixes pels descomptes avançats
- Primera jornada tranquil·la als carrers comercials
- La campanya generarà més de 26.000 contractes a Catalunya
El primer dia oficial de rebaixes d’hivern ha arrencat aquest dimecres amb una imatge llunyana de les llargues cues i les aglomeracions d’altres anys. Als eixos comercials, l’ambient ha estat tranquil i l’afluència, esglaonada.
Molts clients s’han acostat a les botigues per buscar alguna oferta concreta o aprofitar per canviar regals de Reis, en una campanya que cada cop costa més de distingir d’altres períodes promocionals.
Rebaixes que ja no sorprenen
I és que una part important dels comerços fa dies, fins i tot setmanes, que ofereixen descomptes. Una realitat que dilueix el tret de sortida oficial de les rebaixes i que fa que molts consumidors desconfiïn dels preus.
Segons dades de l’Associació de Consumidors, el 85% creu que aquests dies no hi haurà descomptes addicionals als ja existents, una percepció que s’accentua per l’esgotament d’alguns productes.
Tot i això, la roba torna a ser, un any més, el producte estrella de la campanya.
Contractació a la baixa a Barcelona
Més enllà de les vendes, la campanya de rebaixes també té un impacte directe en l’ocupació. Segons les previsions de Randstad, les rebaixes generaran 26.170 contractes a Catalunya, un 0,3% menys que l’any passat. La majoria es concentraran a Barcelona, amb prop de 20.000 contractes, tot i que és la demarcació on més retrocedeix la contractació (-0,6%).
En canvi, Lleida i Tarragona preveuen un augment de les signatures, amb increments del 4,6% i de l’1,9%, respectivament. El sector del transport i la logística tornarà a ser el principal motor d’ocupació, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat.
Grans superfícies vs. petits locals
Tant el petit comerç com els centres comercials coincideixen que actualment es fan rebaixes més agressives que anys enrere, del 40%, 50% o fins i tot del 60%. Tot per satisfer un consumidor cada cop més exigent. Per a l’associació Girona Centre Eix Comercial, l'ideal són descomptes “més petits, però reals”, d’entre el 20% i el 30%.
Des de les grans superfícies, l’Espai Gironès defensa la utilitat dels períodes de rebaixes per donar sortida a l’estoc de temporada i valora el comerç físic davant d’internet. “Poder provar-te el producte i endur-te’l al moment continua sent un gran avantatge”, assenyala.