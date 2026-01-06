David Uclés guanya el Premi Nadal 2026 amb ‘La ciudad de las luces muertas’
- L’escriptor andalús aconsegueix el Nadal de novel·la, el premi literari més antic d'Espanya
- Francesc Torralba guanya el Premi Josep Pla amb l'assaig ‘Anatomia de l’esperança’
L’escriptor andalús David Uclés és el flamant guanyador del Premi Nadal 2026 amb la novel·la 'La ciudad de las luces muertas'. El guardó, considerat la primera gran cita cultural de l’any, s’ha donat a conèixer aquesta nit a Barcelona en la tradicional vetllada literària a l’Hotel Palace.
Encreuament de personatges històrics
La novel·la d’Uclés comença en una Barcelona de postguerra que, de cop, es troba a les fosques en un accident aparentment provocat per accident per una jove Carmen Laforet.
Durant el relat, un grup de personatges coincidiran al mateix temps a la ciutat. Personatges històrics com Antoni Gaudí, Roberto Bolaño, Mercè Rodoreda, Ana María Matute o Freddie Mercury, que hauran d’unir les seves arts per descobrir com tornar la llum a la ciutat.
Nascut a Úbeda (Jaén) fa 35 anys, Uclés és conegut per la seva tercera novel·la 'La península de las casas vacías', amb més de 300.000 exemplars venuts. En les seves primeres paraules després de rebre el Nadal, Uclés ha volgut dedicar el premi a Montserrat Roig, Mercè Rodoreda i Carmen Laforet i ha assegurat que "sense les seves paraules i la seva escriptura aquesta novel·la no existiria".
El Premi Nadal, dotat amb 30.000 euros, ha batut enguany el rècord amb més de 1.200 manuscrits rebuts, 400 més que l’any passat, procedents d’Espanya i de tot el món. Convocat per l'Editorial Destino, és el més antic d’Espanya, amb 82 anys d’història des que Carmen Laforet el va inaugurar amb Nada.
Premi Josep Pla
Durant la mateixa vetllada s’ha lliurat el 58è Premi Josep Pla de prosa en català, dotat amb 10.000 euros, que ha anat a parar a l'assaig 'Anatomia de l’esperança', de Francesc Torralba, seleccionat entre 42 obres i cinc finalistes.
El filòsof i teòleg català (Barcelona, 1967) ha assegurat que 'Anatomia de l'esperança' vol ser un mapa per orientar-se en temps d’incertesa a partir de la filosofia, la literatura i l’experiència humana.
Torralba ha defensat, precisament, que ha volgut presentar "un assaig sobre l'esperança i com fer un discurs sobre l'esperança que tingui legitimitat intel·lectual" "Sovint se'ns qualifica d'ingenus, puerils o optimistes mal informats", ha afegit Torralba, advertint que "sense esperança no és possible viure, construir o projectar futur".
Les dues obres guanyadores es publicaran el 4 de febrer. El jurat d’aquest any l’han format Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i Glòria Gasch.