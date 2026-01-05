Premi Nadal 2026: la gran cita literària de Reis bat rècord de manuscrits
- El Premi Nadal celebra 82 anys amb més de 1.200 manuscrits i 30.000 € per al guanyador
- També es lliura el 58è Premi Josep Pla a Barcelona
La primera gran cita cultural de l’any és el Premi Nadal de novel·la, que es dona a conèixer aquesta nit a Barcelona. L’editorial Destino atorga aquest guardó, el més antic d’Espanya, que celebra 82 anys des que Carmen Laforet el va inaugurar amb Nada. Durant la tradicional vetllada a l’Hotel Palace, també es lliurarà el 58è Premi Josep Pla de prosa en català.
El Premi Nadal és el primer regal cultural del Dia de Reis i manté tot el seu atractiu. Enguany bat rècord amb més de 1.200 manuscrits, 400 més que l’any passat, arribats d’Espanya i de tot el món. El guanyador s’endurà 30.000 euros i el veredicte el donarà a conèixer el jurat, on hi figura Emili Rosales, escriptor i director de Grup 62.
Els favorits
Entre les obres finalistes hi ha preferència per la novel·la negra, el thriller, la reflexió intimista, la històrica i la fantàstica. Els cinc títols que opten al premi són: Edoardo C’, d’Alba Ramírez Roeznillo; El agente de África, de Marius de Montsenoir (pseudònim); Ruge otro día estival, d’Oriol Arce (pseudònim); Las urracas, de Paula Gil; i La Musique, de Clara Schumann (pseudònim).
El Premi Josep Pla, dotat amb 10.000 euros, també es lliurarà aquesta nit entre cinc finalistes seleccionats d’un total de 42 obres. Entre els gèneres hi trobem novel·la històrica, thriller, assaig, dietaris i memòries, que conviuen en una edició marcada per la diversitat i la qualitat literària.