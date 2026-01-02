El 2025 van morir 144 persones en accidents de trànsit
- La mortalitat a la xarxa viària catalana repunta un 6% amb comparació a l'any anterior, però baixa un 18% respecte el 2019
- El 43% de les víctimes són motoristes (45), ciclistes (5) o vianants (12), i l'AP 7 continua sent la via amb més accidentalitat
Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2025 van morir a la xarxa viària interurbana de Catalunya un total de 144 persones i es van registrar 136 accidents mortals. Segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), això significa un augment del 6% de la mortalitat i de l'11% de la sinistralitat si es comparen amb les de l'any anterior. Aleshores van perdre la vida 136 persones en 123 sinistres mortals.
Des de Trànsit, però, fan un balanç una mica més positiu perquè des de l'any 2019, l'any que es pren de referència per al compliment dels objectius, la xifra de víctimes mortals ha baixat un 18%. Amb tot, s'admet que queda feina per fer perquè aquesta disminució està per sota de l'objectiu fixat en el Pla de Seguretat Viària 2024-2026.
“💥 La mortalitat a la xarxa viària repunta l'any 2025 (+6%)— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 2, 2026
👉 El 80% de les víctimes mortals són homes i gairebé un terç del total motoristes (31%) pic.twitter.com/iDnFxEEW4p“
El mes de desembre s'ha tancat amb 11 víctimes mortals i pel que fa a ferits greus, el 2025 se'n van registrar 861, una xifra superior als 807 del mateix període del 2024 (+7%).
Perfil de la víctima: homes i de col·lectius vulnerables
Del total de 144 víctimes mortals, 114 eren homes (80%), i 30 eren dones (20%). En la xifra de persones ferides també es manté una proporció similar entre gèneres: el 75% eren homes i el 25% dones.
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 43% del total de morts en accidents de trànsit. 45 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (45) i suposen el 31,25% del total de víctimes, tot i que n'ha mort un menys que l’any passat. Pel que fa a vianants (12), n'han mort dos més amb comparació al 2024.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, l'SCT fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d'usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d'aquests col·lectius. La resta de víctimes mortals viatjaven en turisme (63), vehicle pesant (10) i furgoneta (8). Pel que fa al tipus d'accidents, la majoria dels 134 sinistres mortals van ser simples (44) o bé a conseqüència de xocs frontals (37). Menys freqüents van ser els accidents producte de col·lisions laterals (20), encalços (13) i atropellaments (12).
Tenint en compte l'edat de les víctimes mortals, tot i que la franja que registra més defuncions és la de 55 a 64 anys (27), és significatiu l'augment de víctimes mortals entre els grups poblacionals més joves. En aquest sentit, el 2025 van perdre la vida a les carreteres catalanes 51 persones menors de 35 anys (35% del total), és a dir, 12 més que l’any passat.
En concret, s’han registrat 24 víctimes mortals en la franja d’edat de 15 a 24 anys, 25 en la de 25 a 34 anys, 18 en la de 35 a 44 anys, 21 en la de 45 a 54 anys, 27 en la de 55 a 64 anys, 20 en la de 65 a 74 anys i 2 en la de 0 a 14 anys.
Vies i moments amb més sinistralitat
Pel que fa a les vies, les carreteres que han acumulat més morts són l'AP-7 (17), l'N-II (11), la C-58 (9) i l'A-2 (8), malgrat que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12, l’N-340 i la C-31 han registrat enguany 4 morts i la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 i la C-16, 3 respectivament.
Si s’analitzen les morts segons el tipus de dia de la setmana, 64 s’han produït en dies feiners, mentre que les altres 80 han tingut lloc en cap de setmana o en el marc d’operacions especials de trànsit.
La sinistralitat viària ha augmentat a les demarcacions de Barcelona i Lleida. 65 persones van perdre la vida a les carreteres de Barcelona, 10 més que el 2024, fet que representa un increment del 17% dels accidents mortals en aquesta demarcació, tot i que hi ha un descens del 20% respecte al 2019. D'aquest total, 30 de les víctimes mortals eren motoristes. Les comarques amb més defuncions són el Vallès Occidental (12), el Vallès Oriental (9), el Baix Llobregat (8) i el Maresme (8).
La demarcació de Tarragona va registrar 30 morts, 3 menys que l’any passat i acumula una reducció del 25% en comparació amb el 2019. Les comarques amb més víctimes fins ara són el Baix Camp (7) i el Tarragonès (6), mentre que l’AP-7 acumula 11 morts en aquesta demarcació. A Tarragona, també s’han registrat 7 de les 10 víctimes mortals de vehicles pesants.
Pel que fa a la resta de demarcacions, es van comptabilitzar 27 víctimes mortals a les carreteres lleidatanes, una més que el 2024. El Segrià és la comarca lleidatana i de tot Catalunya amb més morts, amb un total de 15 víctimes mortals per accidents de trànsit.
A Girona, el 2025 es va registrar la mateixa xifra que l’any anterior, un total de 22 víctimes mortals en via interurbana i respecte al 2019 experimenta una reducció del 18,5%. La comarca gironina amb més finats és la Selva, amb 8, seguida de l’Alt Empordà, amb 7.