Trànsit activa una campanya especial de controls pels sopars d'empresa
- Mossos i policies locals intensifiquen els controls d’alcohol i drogues fins al 21 de desembre
- Quatre de cada deu conductors morts cada any havien pres alcohol, drogues o psicofàrmacs
El Servei Català de Trànsit ha activat aquest divendres una campanya especial amb motiu dels dinars i sopars d’empresa. Fins al pròxim 21 de desembre, els Mossos d’Esquadra i les policies locals reforçaran els controls d’alcohol i drogues tant a les carreteres com als municipis d’arreu de Catalunya.
Com cada any per aquestes dates, amb les festes de Nadal a tocar, arriben els tradicionals àpats d’empresa, sovint associats al consum d’alcohol i, en alguns casos, també de drogues. Un context que incrementa notablement el risc si després es condueix.
Anna Pintó, sotsdirectora de seguretat viària del Servei Català de Trànsit, recorda que “tant si bevem com si prenem drogues, disminueixen les nostres facultats a l’hora de conduir i augmenta la possibilitat de patir un accident. També repercuteix en la gravetat dels sinistres”.
La relació entre sinistres i substàncies
Les xifres són contundents. Segons l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) entre un 30 i un 40% dels conductors morts cada any a Catalunya havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs”. L’única taxa segura és el 0,0%.
L’any passat, en la mateixa campanya intensiva de desembre, es van imposar 969 denúncies per alcoholèmia positiva (727 administratives i 242 penals), un 5,8% de les 18.178 proves realitzades. A més, es van detectar 513 positius en drogues dels 1.021 tests efectuats. En total, una mitjana de 211 positius diaris entre alcohol i drogues.
Controls aleatoris i a qualsevol hora del dia
Per evitar el binomi letal entre consum de substàncies i conducció, Trànsit desplegarà controls aleatoris i en qualsevol moment del dia. L’objectiu: conscienciar la ciutadania i, sobretot, retirar de la circulació aquells conductors que posen en risc la vida pròpia i la dels altres.
D'aquesta manera, es poden reduir els accidents greus i mortals en un dels períodes de l’any amb més mobilitat i més reunions socials.