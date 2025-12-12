Enlaces accesibilidad
Trànsit activa una campanya especial de controls pels sopars d'empresa

  • Mossos i policies locals intensifiquen els controls d’alcohol i drogues fins al 21 de desembre
  • Quatre de cada deu conductors morts cada any havien pres alcohol, drogues o psicofàrmacs
Control d'alcoholèmia i drogues de la Guàrdia Urbana de Barcelona | Ajuntament de Barcelona
Sergi Bassolas | RTVE Notícies

El Servei Català de Trànsit ha activat aquest divendres una campanya especial amb motiu dels dinars i sopars d’empresa. Fins al pròxim 21 de desembre, els Mossos d’Esquadra i les policies locals reforçaran els controls d’alcohol i drogues tant a les carreteres com als municipis d’arreu de Catalunya.

Com cada any per aquestes dates, amb les festes de Nadal a tocar, arriben els tradicionals àpats d’empresa, sovint associats al consum d’alcohol i, en alguns casos, també de drogues. Un context que incrementa notablement el risc si després es condueix.

Controls d'alcohol i drogues a les carreteres abans de Nadal | Sergi Bassolas
Anna Pintó, sotsdirectora de seguretat viària del Servei Català de Trànsit, recorda que “tant si bevem com si prenem drogues, disminueixen les nostres facultats a l’hora de conduir i augmenta la possibilitat de patir un accident. També repercuteix en la gravetat dels sinistres”.

La relació entre sinistres i substàncies

Les xifres són contundents. Segons l'Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) entre un 30 i un 40% dels conductors morts cada any a Catalunya havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs”. L’única taxa segura és el 0,0%.

L’any passat, en la mateixa campanya intensiva de desembre, es van imposar 969 denúncies per alcoholèmia positiva (727 administratives i 242 penals), un 5,8% de les 18.178 proves realitzades. A més, es van detectar 513 positius en drogues dels 1.021 tests efectuats. En total, una mitjana de 211 positius diaris entre alcohol i drogues.

Controls aleatoris i a qualsevol hora del dia

Per evitar el binomi letal entre consum de substàncies i conducció, Trànsit desplegarà controls aleatoris i en qualsevol moment del dia. L’objectiu: conscienciar la ciutadania i, sobretot, retirar de la circulació aquells conductors que posen en risc la vida pròpia i la dels altres.

D'aquesta manera, es poden reduir els accidents greus i mortals en un dels períodes de l’any amb més mobilitat i més reunions socials.

