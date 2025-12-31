Catalunya celebra el Cap d'Any amb festes i reforç de seguretat
- Catalunya acomiada el 2025 amb grans celebracions repartides arreu del territori
- Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona concentren els principals actes, amb reforços de seguretat, transport públic i festes per a tots els públics
Catalunya viu el compte enrere per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda l'any 2026 amb festes multitudinàries a diversos punts del territori. Les principals ciutats han preparat dispositius especials de seguretat, mobilitat i neteja per garantir una nit de Cap d’Any sense incidents.
Barcelona: música, focs i tecnologia
A Barcelona, l’avinguda Reina Maria Cristina serà l’escenari central de la celebració. La festa combinarà música amb identitat catalana, focs artificials i un espectacle de drons.
L’Ajuntament reforça la seguretat, la neteja i el transport públic durant tota la nit amb l’objectiu d’evitar incidències i facilitar la mobilitat.
Tarragona i el Camp de Tarragona, ambient familiar
La plaça Corsini de Tarragona tornarà a ser l’epicentre festiu del darrer dia de l’any. A mitjanit s’hi farà una gran revetlla, mentre que al migdia s’ha programat el tradicional Cap d’Any infantil.
També hi haurà celebracions a la plaça del Mercadal de Reus, al Vendrell —amb campanades a la plaça Vella— i a Salou, que opta per una gran festa al pavelló poliesportiu.
Lleida: macrofestes i transport nocturn
A Lleida s’han previst dues macrofestes, una a la Llotja i una altra al restaurant Fonda del Nastasi. El dispositiu de Cap d’Any mobilitza unes 50 persones.
La Paeria activa una nova línia de bus nocturn que funcionarà tota la nit i se sumarà a les dues ja existents. En total, sis autobusos gratuïts circularan amb una freqüència de 30 minuts.
A més, hi haurà tres punts lila itinerants, amb dos agents cadascun, que cobriran les zones amb més locals d’oci nocturn.
Pirineu i Girona, alta ocupació i estrena festiva
Al Pirineu, cases rurals i hotels freguen el ple per aquesta nit, especialment els establiments propers a les pistes d’esquí.
A Girona, per primera vegada, s’ha organitzat una festa de Cap d’Any a la plaça de la Catedral. Després de les campanades, l’Ajuntament oferirà una sessió amb DJ Kivili fins a les tres de la matinada, amb la participació de la colla La Fal·lera Gironina.