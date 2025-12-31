Enlaces accesibilidad
Catalunya celebra el Cap d'Any amb festes i reforç de seguretat

  • Catalunya acomiada el 2025 amb grans celebracions repartides arreu del territori
  • Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona concentren els principals actes, amb reforços de seguretat, transport públic i festes per a tots els públics
120.000 persones donen la benvinguda al 2024 a l’avinguda de Maria Cristina de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)
Beatriz Gálvez Garcés
Beatriz Gálvez Garcés

Catalunya viu el compte enrere per acomiadar el 2025 i donar la benvinguda l'any 2026 amb festes multitudinàries a diversos punts del territori. Les principals ciutats han preparat dispositius especials de seguretat, mobilitat i neteja per garantir una nit de Cap d’Any sense incidents.

Barcelona: música, focs i tecnologia

A Barcelona, l’avinguda Reina Maria Cristina serà l’escenari central de la celebració. La festa combinarà música amb identitat catalana, focs artificials i un espectacle de drons.

L’Ajuntament reforça la seguretat, la neteja i el transport públic durant tota la nit amb l’objectiu d’evitar incidències i facilitar la mobilitat.

Compte enrere pel cap d'any amb festes arreu de Catalunya
Compte enrere pel cap d'any amb festes arreu de Catalunya

Tarragona i el Camp de Tarragona, ambient familiar

La plaça Corsini de Tarragona tornarà a ser l’epicentre festiu del darrer dia de l’any. A mitjanit s’hi farà una gran revetlla, mentre que al migdia s’ha programat el tradicional Cap d’Any infantil.

També hi haurà celebracions a la plaça del Mercadal de Reus, al Vendrell —amb campanades a la plaça Vella— i a Salou, que opta per una gran festa al pavelló poliesportiu.

Lleida: macrofestes i transport nocturn

A Lleida s’han previst dues macrofestes, una a la Llotja i una altra al restaurant Fonda del Nastasi. El dispositiu de Cap d’Any mobilitza unes 50 persones.

La Paeria activa una nova línia de bus nocturn que funcionarà tota la nit i se sumarà a les dues ja existents. En total, sis autobusos gratuïts circularan amb una freqüència de 30 minuts.

A més, hi haurà tres punts lila itinerants, amb dos agents cadascun, que cobriran les zones amb més locals d’oci nocturn.

Pirineu i Girona, alta ocupació i estrena festiva

Al Pirineu, cases rurals i hotels freguen el ple per aquesta nit, especialment els establiments propers a les pistes d’esquí.

A Girona, per primera vegada, s’ha organitzat una festa de Cap d’Any a la plaça de la Catedral. Després de les campanades, l’Ajuntament oferirà una sessió amb DJ Kivili fins a les tres de la matinada, amb la participació de la colla La Fal·lera Gironina.

