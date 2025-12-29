Barcelona reforça la seguretat i el transport públic per la nit de Cap d'Any
- Més presència policial i controls a l'avinguda Maria Cristina per garantir una celebració segura
- El metro funcionarà tota la nit i es desplegarà un ampli dispositiu de neteja i prevenció
L'Ajuntament de Barcelona ha activat un ampli dispositiu especial per a la nit de Cap d'Any amb l'objectiu de garantir la convivència, la seguretat i el civisme arreu de la ciutat, especialment a l'avinguda Maria Cristina, on està previst l'acte central de comiat del 2025 amb un espectacle pirotècnic, drons i música.
Dispositiu especial de seguretat i convivència
La Guàrdia Urbana, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, desplegarà un dispositiu preventiu tant a l'avinguda Maria Cristina com a altres punts de la ciutat on es puguin produir concentracions espontànies de persones. L'objectiu és evitar incidents, garantir el bon ús de l'espai públic i vetllar pel descans veïnal.
En els dies previs, els agents han intensificat les inspeccions a locals d'oci nocturn per detectar infraccions relacionades amb sorolls, excés d'aforament o consum d'alcohol per part de menors, així com activitats il·legals a la via pública.
També es reforçaran els controls d'alcoholèmia i drogues per prevenir accidents de trànsit.
Control d'accessos i seguretat a Maria Cristina
L'avinguda Maria Cristina comptarà amb un dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i els Bombers de Barcelona. S'habilitaran filtres d'accés amb controls de seguretat i detectors de metall entre les Torres Venecianes.
No es permetrà l'entrada d'ampolles de vidre, llaunes, patinets elèctrics ni objectes potencialment perillosos. A més, l'avinguda Rius i Taulet i l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia quedaran reservades exclusivament per a evacuació en cas d'emergència i per facilitar el desallotjament un cop finalitzi l'espectacle.
El dispositiu es completarà amb l'ús de drons com a suport operatiu i la instal·lació d'un Centre de Comandament Avançat per coordinar tots els serveis implicats.
Prevenció d'agressions sexuals
La Guàrdia Urbana reforçarà els itineraris segurs per prevenir violències masclistes i LGTBIfòbiques, facilitant recorreguts vigilats des de les zones d'oci fins a les principals parades de transport públic. Les patrulles realitzaran un patrullatge proactiu i mantindran contacte amb els responsables de seguretat dels establiments.
El metro funcionarà tota la nit
Transports Metropolitans de Barcelona oferirà servei de metro ininterromput durant la nit de Cap d'Any, amb un total de 43 hores seguides de funcionament. Les línies principals augmentaran freqüències, especialment a les estacions pròximes a la plaça d'Espanya.
El metro serà el mitjà de transport recomanat per arribar a l'avinguda Maria Cristina, amb reforços de personal d'atenció, vigilància i neteja a les estacions més concorregudes. També hi haurà desviaments i afectacions en diverses línies d'autobús a partir de la tarda.
Servei de neteja reforçat
El dispositiu es completarà amb un important reforç del servei de neteja, amb més de 120 operaris i 55 vehicles repartits entre Ciutat Vella, la plaça de Catalunya i l'avinguda Maria Cristina, per garantir una ràpida recuperació de l'espai públic després de la celebració.