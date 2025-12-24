Compres de Nadal, productes socials i receptes que cuiden la butxaca
- Preus a l'alça: carn, peix i marisc pugen un 3% respecte de l'any passat
- La despesa mitjana per persona aquest Nadal s'aproxima als 800 €, segons l'OCU
Els carrers i botigues de Barcelona s'omplen aquests dies per les compres de darrera hora, amb corredisses a mercats i supermercats. Segons l'OCU, la despesa mitjana per persona aquest Nadal s'aproxima als 800 €.
A més, el sopar de la nit de Nadal surt més car que l'any passat: els productes frescos, com la carn i el peix, pugen un 3%, amb el peix i el marisc com a protagonistes, i el torró també s’encareix pel preu de l’ametlla.
Augmenta l'oferta de productes nadalencs d'entitats socials
Cada vegada més consumidors aposten per compres amb consciència social. A les comarques de Lleida, creix l’oferta de productes nadalencs elaborats per cooperatives i entitats socials, una tendència que també atrau empreses que els trien per a regals i àpats nadalencs.
Idea de menú econòmic i amb molt de sabor
Per ajudar a cuidar la butxaca sense renunciar al sabor, proposem un receptari econòmic i nadalenc:
🥔🦞 Entrant econòmic
Ensaladilla de patata i llamàntol: enguany les patates s’han abaratit un 20%, i el llamàntol ofereix una bona relació qualitat-preu, tot i l’augment del 6% dels productes del mar.
🥩🍠 Plat principal
Vedella amb puré de moniato: la carn manté preus estables per Nadal i les hortalisses de temporada continuen sent una opció saludable per guarnir els àpats.
🍰 Postres
Coca nadalenca amb poma i fruits vermells i tropicals: una proposta dolça, senzilla i adaptable a qualsevol pressupost.
Aquest Nadal, doncs, combinar tradició, productes socials i receptes econòmiques permet gaudir de les festes sense descontrolar la despesa familiar, tot aportant valor a la comunitat i fomentant opcions sostenibles.