Un de cada quatre residents a la diòcesi de Barcelona pateix problemes d'habitatge
- L'exclusió social afecta especialment infants, joves i població estrangera, tot i tenir feina
- Càritas denuncia que l'accés a un habitatge digne "s'ha convertit en una qüestió de sort"
Un 26,6% de la població de la diòcesi de Barcelona, una de cada quatre persones, presenta dificultats relacionades amb l’habitatge. Així ho recull l’informe FOESSA 2024, elaborat per Càritas Diocesana de Barcelona, que alerta que aquesta problemàtica afecta 225.000 llars i més de 730.000 persones.
L’estudi, basat en l'Enquesta sobre Integració i Necessitats Socials (EINFoessa), s’ha dut a terme durant el 2024 a 602 llars i 1.519 persones de la diòcesi. Les dades mostren una societat cada cop més fràgil: només el 45,4% de la població viu en una situació d’integració plena, mentre que el 37,7% es troba en integració precària, el 10,8% en exclusió moderada i el 6% en exclusió severa.
Habitatge: el principal factor de precarietat
Càritas adverteix que l'habitatge s'ha convertit en un dels principals motors d'exclusió social. Segons l'informe, més del 15% de la població cau en pobresa severa després d’assumir les despeses d'habitatge. El risc de pobresa és molt més elevat entre les persones que viuen de lloguer (22,3%) que entre les que tenen un habitatge en propietat (8,2%).
La cap de l'Àrea Social, Anàlisi i Incidència de Càritas Barcelona, Amèlia de Juan, alerta que el preu de l'habitatge "creix molt per sobre dels salaris i les rendes" i afirma que "l'accés a un habitatge digne i assequible sembla més una qüestió de sort". També subratlla que la població estrangera presenta taxes d'exclusió 2,4 vegades superiors a la resta.
Treballar ja no protegeix de l'exclusió
L'informe constata que la precarietat laboral "s'ha convertit en la nova normalitat" i que l’ocupació està perdent la seva capacitat protectora. De fet, el 57,5% de les persones en situació d'exclusió social viuen en llars on algú treballa.
La taxa d'atur entre la població estrangera gairebé dobla la de les persones amb nacionalitat espanyola (12,1% davant del 6,8%). Per franges d'edat, l'atur se situa en el 8,5% del conjunt de la població, però s'enfila fins al 14,5% entre els joves. "Treballar ja no salva de l'exclusió", adverteix De Juan, que assenyala que estalviar s'ha convertit en una missió impossible.
Infància i adolescència, les grans perjudicades
La situació impacta de manera especialment greu en els menors. Segons FOESSA, un de cada quatre infants i adolescents viu en situació d’exclusió social. Les dificultats relacionades amb l’habitatge es multipliquen per tres quan hi ha menors a la llar, i nou de cada deu llars amb sobreocupació greu tenen infants.
Aquesta realitat, alerta Càritas, condiciona directament la igualtat d’oportunitats. “No podem permetre que el futur dels infants depengui de la sort que tenen en néixer”, remarca De Juan.
Suport social amb més polítiques de benestar
L'informe també reflecteix un ampli suport ciutadà a l’enfortiment de l'estat del benestar. El 64,9% de la població creu que cal destinar més recursos als serveis socials, i prop del 60% estaria disposada a pagar més impostos a canvi de més prestacions.
A més, vuit de cada deu persones consideren que qui rep ajudes socials ho fa perquè les necessita, rebutjant el discurs que associa prestacions amb acomodament.
El desallotjament del B9 i la crida a les administracions
Sobre el desallotjament de l'antic edifici B9 de Badalona, el director de Càritas Barcelona, Eduard Sala, ha assegurat que era una situació previsible i ha reclamat a les administracions que "assumeixin la responsabilitat que els pertoca".
L'entitat s'ha posat a disposició de les persones afectades, però alerta que els recursos residencials estan saturats i amb llistes d'espera.
Campanya de Nadal
Coincidint amb la presentació de l'informe, Càritas ha donat a conèixer la campanya de Nadal, sota el lema "Fem que una vida digna no sigui una qüestió de sort", amb una crida a la solidaritat ciutadana. Aquest diumenge se celebrarà una col·lecta extraordinària a totes les parròquies.