TikTok impulsa la venda de productes falsos per obtenir ingressos entre adolescents
- Molts joves veuen les falsificacions com una alternativa barata per vestir de marca
- Experts alerten que vendre imitacions pot comportar penes de presó i responsabilitat legal
Comprar productes per revendre'ls com si fossin autèntics és la nova tendència que circula per les xarxes socials, especialment entre els més joves. TikTok és la plataforma on aquest fenomen ha guanyat més visibilitat amb missatges com "Fes-te ric amb la revenda", que inciten els usuaris a invertir en guies d'iniciació, proveïdors i fins i tot tiquets editables.
Els productes que es comercialitzen són, presumptament, falsificats. Segons els penalistes, vendre aquest tipus d'articles constitueix un delicte que pot comportar entre sis mesos i tres anys de presó. "Les xarxes socials ajuden aquestes màfies a connectar amb l'usuari, constituint participació en un delicte de propietat industrial", explica Oriol Martínez, professor de dret penal de la UOC.
L'obsessió dels joves per vestir amb marques
L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) alerta que gairebé la meitat dels joves consideren les imitacions "una compra intel·ligent". L'atracció per les marques no és només estètica: per a molts joves, vestir amb determinades marques simbolitza estatus i ajuda a "encaixar en la societat".
Segons Carolina Sáez, investigadora en publicitat i xarxes socials de la UPF, "gent amb molts seguidors ha democratitzat i normalitzat fins i tot el dret d'adquirir el producte que vulguis".
Experts alerten que aquesta normalització de la revenda de falsificacions pot tenir conseqüències legals importants i demanen més conscienciació entre els joves sobre els riscos de participar en aquest tipus de pràctiques.