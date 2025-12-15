L'ansietat i la depressió són els trastorns mentals més freqüents a Catalunya
- Un estudi pioner analitza, per primera vegada a escala poblacional, els patrons de diagnòstic, tractament i ús dels serveis sanitaris en salut mental
- La recerca ofereix noves dades clau per orientar polítiques públiques i millorar l'atenció a les persones amb trastorns mentals
Un estudi liderat pel Clínic Barcelona-IDIBAPS, en col·laboració amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), ha analitzat l’atenció en salut mental a Catalunya entre els anys 2010 i 2019. La recerca, publicada a la revista European Psychiatry, examina per primera vegada a gran escala els patrons de diagnòstic, tractament i ús dels serveis sanitaris.
Cinc investigadors han estat liderant el treball: Michele De Prisco i Vincenzo Oliva, del grup de Trastorns Bipolars i Depressius de l’IDIBAPS, amb la participació com a autors sèniors d’Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic, Diego Hidalgo-Mazzei i Gerard Anmella.
L’estudi es basa en la creació d'una gran mostra poblacionat, la PADRIS-PRESTO, que és una base de dades que recull informació de més d’1,4 milions de persones a Catalunya. Del total, 473.812 persones havien estat diagnosticades d’algun trastorn mental, mentre que 947.698 no presentaven cap diagnòstic psiquiàtric.
Ansietat i depressió, els diagnòstics més habituals
Entre les persones ateses als serveis especialitzats de salut mental, els trastorns d’ansietat són els més habituals en un 31,38% i els trastorns de l’estat d’ànim, en un 18,83% de la població estudiada, van ser els diagnòstics més freqüents.
L'estudi també detecta una incidència elevada de trastorns conductuals i emocionals en infants i adolescents, fet que posa de manifest la necessitat d’intervencions específiques en aquestes edats.
Ús intensiu dels serveis sanitaris
Durant el període analitzat es van registrar més de 76 milions de visites a l’atenció primària i prop de 9,3 milions de visites als serveis especialitzats de salut mental. Cada persona amb diagnòstic va realitzar, de mitjana, gairebé el doble de visites sanitàries que les persones sense trastorn mental.
Pel que fa als tractaments, es van comptabilitzar més de 67 milions de prescripcions farmacològiques, especialment d’antidepressius i ansiolítics.
Més vulnerabilitat econòmica i més problemes físics
Les persones amb trastorns mentals presenten més vulnerabilitat socioeconòmica, amb més exempcions de copagament farmacèutic i una menor presència en els trams d’ingressos mitjans i alts. A més, l’estudi observa una prevalença més elevada de tabaquisme i de comorbiditats físiques com trastorns musculoesquelètics, hipertensió arterial o diabetis.
Els autors destaquen que aquestes dades reflecteixen la complexitat clínica de la població atesa i apunten a la necessitat de revisar els patrons de prescripció per garantir una atenció adequada i basada en criteris clínics.