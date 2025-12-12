Presó provisional per a l'home detingut per la mort de la seva parella a Riudecanyes
- L’autòpsia desmenteix la hipòtesi inicial de suïcidi i confirma que la víctima, de 36 anys, va morir de forma violenta
- Es tracta del desè feminicidi a Catalunya del 2025
Presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home detingut aquest dimecres a Reus per la mort de la seva parella, una dona de 36 anys trobada sense vida el passat 8 de setembre a tocar de la carretera T-313, al costat del barranc del Gendre, a Riudecanyes.
La causa està oberta per un delicte d’homicidi dolós. Mentre s’esperava el resultat de l’autòpsia, la investigació apuntava a un suïcidi. Tanmateix, l’informe forense ha conclòs que es tracta d’una mort criminal.
El Departament d’Igualtat i Feminismes ha condemnat l’assassinat masclista i ha expressat el condol i suport a l’entorn de la víctima i als veïns de la localitat. Amb aquest cas, els feminicidis del 2025 a Catalunya s’eleven a deu.
Els fets
La víctima va ser trobada per un veí a un quart d’onze del matí en un camí rural. El marit va denunciar la desaparició a les 11:40 hores a la comissaria de Cambrils. Segons la primera versió del detingut, hauria sortit de casa a les 8.15 h per portar les escombraries al punt net de Riudecanyes i, en tornar vint minuts més tard, la dona ja no hi era. Va dir que va esperar fins a les deu abans de començar a buscar-la.
Tanmateix, en declaracions posteriors, el sospitós va contradir-se tant en els horaris com en una presumpta parada per recollir un vehicle, que no havia esmentat inicialment.
Les càmeres del punt net no corroboren la seva versió, i els Mossos d’Esquadra han aportat una prova clau: la localització del telèfon mòbil del detingut al barranc on es va trobar el cos, contradient la seva afirmació de ser al nucli urbà en aquell moment. Segons les dades del dispositiu, l’home no hauria arribat a Riudecanyes fins a les 9 del matí.
Un element incriminatori afegit és un vídeo aportat per una familiar, enregistrat d’amagat per la víctima, en què es veu una discussió amb el marit, que sosté un ganivet. Davant la pregunta de si la vol matar, ell respon que sí. Segons familiars i amics, la relació de la parella estava deteriorada i les discussions eren freqüents.
La sang i el testimoni de la filla
Un testimoni clau és el de la filla gran. La menor va explicar al jutge que la seva mare va sortir de casa cap a les set del matí, i que 10 o 15 minuts després ho va fer el pare. Quan ell va tornar a les 9 h, duia roba diferent: uns texans i una camisa blanca “nous”. Aquest fet és rellevant perquè, quan el detingut i el seu germà es van presentar al lloc on es va trobar el cadàver, tenien taques de sang a la roba.
Els investigadors també analitzen diverses mostres biològiques trobades al vehicle del detingut, que podrien correspondre’s amb sang de la víctima. Aquesta prova reforça la hipòtesi que el cos hauria estat transportat fins al barranc.