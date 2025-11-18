Detingut per violència domèstica el fill de la dona que ha mort en caure per una finestra a l'Hospitalet
- L'home, de 54 anys, ha estat retingut pels Mossos mentre investigaven les circumstàncies del cas
Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts el fill de la dona que ha mort a l’Hospitalet de Llobregat després de caure per la finestra d’un entresol. L’home, de 54 anys, es trobava al lloc dels fets i va quedar retingut inicialment per la Guàrdia Urbana mentre s’investigaven les circumstàncies, en un moment en què no es descartava cap hipòtesi.
Després de recollir indicis i testimonis, els investigadors han considerat el cas com una mort violenta i han arrestat l’home per la seva presumpta relació amb els fets. El cos l’investiga com un episodi de violència domèstica.
L’autoritat judicial ha decretat el secret d’actuacions.
Els fets
L’avís es va rebre cap a les 00.15 h, quan es va localitzar la víctima a la via pública amb signes de violència. Dotacions dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i el Sistema d’Emergències Mèdiques es van desplaçar fins al punt.
La dona va ser atesa pel SEM i traslladada a un centre hospitalari, on va morir hores després.
Historial de conflictes
Segons diversos veïns, el detingut feia temps que generava preocupació a la comunitat. Expliquen que les discussions amb la mare eren freqüents i que l’home mostrava actituds agressives tant dins del domicili com al carrer.
“Tenia problemes i la mare volia que marxés. Es trobava amb algú i l’insultava”, relata el José, que assegura que les baralles eren habituals. Un altre veí, el Wilson, confirma que “era complicat conviure amb ell” i que en algunes ocasions “agredia la mare”.