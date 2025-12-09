Enlaces accesibilidad
Violència masclista

Detingut un home per la mort violenta a la seva parella a L'Hospitalet

  • Ja són nou les víctimes mortals per violència masclista aquest 2025 a Catalunya
  • Illa subratlla que la "lluita" contra la violència masclista "interpel·la" tota la societat
Immoble on s'ha produït presumptament un crim masclista a l'Hospitalet de Llobregat
Immoble on s'ha produït presumptament un crim masclista a l'Hospitalet de Llobregat ACN | Àlex Recolons
Beatriz Gálvez Garcés

L'Hospitalet de Llobregat ha guardat un minut de silenci aquest dimarts al vespre en record a la dona de 36 anys assassinada en un domicili de la localitat. La víctima ha estat trobada sense vida i amb signes de violència, segons ha confirmat la Policia de la Generalitat, i la seva parella, un home de 46 anys, ha estat arrestat per la seva presumpta implicació.

El Govern ha condemnat el feminicidi i ha reafirmat el compromís contra la violència de gènere. "Estem al costat de l'Ajuntament per tot el que necessitin i condol i record a familiars i amics de la víctima", ha dit la consellera d'Igualtat, Eva Menor.

Segons el Departament d'Igualtat, ja són nou els feminicidis registrats enguany a Catalunya. El president Salvador Illa ha subratllat que aquesta lluita “interpel·la tota la societat”.

Els fets

Els fets han passat pels volts de les 6:30 h, quan el telèfon d’emergències ha rebut l’avís d’una discussió en un habitatge del municipi. Diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques s’hi han desplaçat immediatament. Un cop al pis, han localitzat el cos de la dona amb ferides compatibles amb arma blanca.

L'info - feminicidi

La dona és nascuda a Colòmbia on té tres fills i el presumpte autor no n'era el pare, aquí treballava com a dona de fer feines.

A pocs metres del domicili, agents de seguretat ciutadana han localitzat i detingut la parella de la víctima, un home de 46 anys, com a sospitós directe de la mort. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud s’ha fet càrrec del cas.

