CCOO i UGT exigeixen 3.600 milions més per reforçar la despesa social
- Els sindicats reclamen "uns nous pressupostos i un nou finançament" per millorar la cohesió social
- CCOO i UGT a Catalunya plantegen dedicar el 2% del PIB a polítiques d'habitatge i demanen mesures contra l'especulació
Els sindicats CCOO i UGT a Catalunya reclamen incrementar en 3.600 milions d’euros la despesa social en els pressupostos de la Generalitat de 2026 respecte als comptes de 2023.
Segons els secretaris generals, Belén López (CCOO) i Camil Ros (UGT), Catalunya necessita uns pressupostos “adaptats” al creixement econòmic actual i a l’augment dels ingressos fiscals, perquè aquest bon moment es reflecteixi en les polítiques públiques. Han advertit que no es pot continuar amb la pròrroga pressupostària vigent des de 2023.
Millora de la cohesió social
Ros ha advertit que "uns nous pressupostos i un nou finançament són claus per millorar la cohesió social". En aquest sentit, ha advertit que "les alternatives són fracturació i confrontació".
Els sindicats han presentat dos eixos clau per als futurs comptes: reforçar el poder adquisitiu dels treballadors i garantir la qualitat dels serveis públics com la sanitat i l’educació. “Catalunya necessita uns nous pressupostos, i els necessita ja”, ha remarcat López, fent una crida a les forces polítiques.
Polítiques d'habitatge
López ha defensat la necessitat de dedicar fins al 2% del PIB a polítiques d'habitatge i ha advertit "no pot ser que tot el que aconseguim negociant per augmentar els salaris acabi a les butxaques dels especuladors i els rendistes". Pels sindicats són claus la construcció d'habitatge públic, però també mesures com els topalls als lloguers.
“El document ja està en mans de la Generalitat”, ha afirmat Ros, que ha insistit en la urgència d’aprovar els pressupostos catalans, la qual cosa també impulsaria el procés a nivell estatal, on el Govern central continua amb uns Pressupostos Generals prorrogats.