Junts manté la seva posició i exigeix al PSOE que prengui decisions

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en roda de premsa a la seu del partit
Marc Guasch Ferreiro

"Som on érem la setmana passada". Així de taxativa s'ha mostrat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, en resposta a l'oferta de refer ponts del president del Govern, Pedro Sánchez, aquest dimarts a l'entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat. Nogueres ha estat clar, el mea culpa de Sánchez "no altera la posició de la formació”, ha afirmat en roda de premsa des de la seu de JxCat a Barcelona.

Junts manté el trencament amb el PSOE

El PSOE ha de prendre decisions

Nogueras ha fet aquestes declaracions un dia després que Sánchez reconegués incompliments en alguns dels compromisos adquirits amb Junts i anunciés mesures per corregir-los, com l’aprovació d’un decret llei per flexibilitzar les inversions financerament sostenibles als ens locals i ajuntaments.

“Que ningú es confongui, estem on estàvem la setmana passada. Els socialistes han bloquejat la legislatura amb els seus incompliments”, ha insistit Nogueras, que ha emplaçat el PSOE a “prendre decisions” per sortir de la situació actual. "Hem estat 22 mesos asseguts en una taula de negociació. Hi ha temps per negociar, hi ha temps per complir i hi ha temps per prendre decisions", ha assenyalat.

Segons la portaveu, “són ells els que s’han ficat en aquest problema i són els que han de sortir”. Junts manté que la responsabilitat de desbloquejar la legislatura recau exclusivament en el Partit Socialista. En aquest sentit, ha recordat la llarga llista d'incompliments com el reconeixement del català a Europa, l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia o la publicació de les balances fiscals.

Nogueras també ha deixat que cap fotografia de Sánchez amb Puigdemont "no blanquejarà els incompliments".

La Moncloa no llança la tovallola

El missatge de Junts no arriba amb la mateixa intensitat a la Moncloa. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, assegura que treballaran per complir els compromisos i refer confiances amb Puigdemont i la resta de socis per esgotar la legislatura.

La Moncloa manté la mà estesa a Junts per salvar la legislatura

Des d’ERC, es mostren molt crítics amb totes dues parts: reclamen a Sánchez que compleixi i acusen Junts de donar ales a la ultradreta. Oriol Junqueras, de visita a Paiporta, afirma que l’estratègia de Puigdemont aplana el camí per a un govern de PP i Vox.

Precisament, PP i Vox censuren el canvi de posició de Pedro Sánchez. Núñez Feijóo assegura que el president ha perdut el control de la política, la credibilitat i ara, amb Junts, la dignitat. Ignacio Garriga acusa Sánchez d’“arrossegar-se” davant Junts i rebre “un cop de porta als nassos” com a resposta.

