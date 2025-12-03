El experts alerten del risc de col·lapse hospitalari per la inacció climàtica
- El Comitè d’Experts reclama una reducció del 42% de les emissions enfront del 31% fixat pel Govern fins al 2030
- Sílvia Paneque anuncia que les emissions de CO₂ baixen sota nivells de 1990
El Parlament de Catalunya celebra el debat monogràfic sobre els pressupostos de carboni per al període 2026-2030. La proposta del Govern de Salvador Illa preveu una reducció del 31% de les emissions contaminants l’any 2030 respecte als nivells de 1990.
Primera reducció en 30 anys
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que el 2023 Catalunya va emetre 38,36 milions de tones de diòxid de carboni equivalent, situant-se per primera vegada en més de 30 anys per sota dels nivells de 1990.
Tot i valorar positivament la dada, ha subratllat que el repte és ben viu i que cal mantenir aquesta trajectòria i fixar "un rumb clar fins al 2030". Ha defensat la utilitat dels pressupostos de carboni per planificar i mesurar la reducció d'emissions sector per sector i ha apostat per promoure polítiques actives de gestió forestal i per preservar els embornals naturals.
Els experts climàtics demanen el 42%
Durant la sessió, Montserrat Termes, presidenta del Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, ha instat a anar més enllà i plantejar una reducció del 42% per complir amb els objectius climàtics i evitar conseqüències greus. De cara al 2035 la reducció hauria d'arribar al 67%. Segons Termes, el full de ruta actual arriba amb cinc anys de retard.
La presidenta del Comitè ha reclamat "coratge i responsabilitat" per accelerar els esforços, ja que el retard té conseqüències no només ambientals, sinó també en salut pública, economia i justícia social. En aquest sentit, ha alertat d'un futur "col·lapse hospitalari" si no s'és més ambiciós.
Els grups parlamentaris de Junts, ERC, Comuns i la CUP han retret al Govern que la seva proposta de pressupostos de carboni sigui "menys ambiciosa" que la del comitè d'experts. Així mateix, lamenten que el pla sigui només per a 5 anys i no per a 10.
La llei del canvi climàtic estableix que el Parlament ha d’aprovar la proposta elaborada pel Govern, basada en les recomanacions del Comitè i les aportacions de la Mesa Social del Canvi Climàtic. Els experts alerten que la manca d’acció fins ara ha generat una sensació d’aïllament i pèrdua d’oportunitats. La votació definitiva dels pressupostos tindrà lloc demà al Parlament.
✅ Objectiu principal: Reduir un 31% les emissions contaminants el 2030 respecte als nivells de 1990.
📊 Referència actual: El 2023 Catalunya va emetre 38,36 milions de tones de CO₂ equivalent, per sota dels nivells de 1990 per primera vegada en 30 anys.
📅 Full de ruta: Quinquenni 2026-2030 amb pressupostos de carboni per planificar sector per sector.
💪 Recomanació dels experts: Reclamen -42% d’emissions el 2030 per complir amb els objectius climàtics i evitar riscos greus.
🌲 Accions clau: Gestió forestal activa i preservació dels embornals naturals per absorbir CO₂.