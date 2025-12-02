Baixada històrica de 10 cèntims en el preu del porc per la crisi de la PPA
- El garrí de 20 quilos de preu base Lleida baixa cinc euros, de 36 a 31
- El sector anticipa més descensos de preus mentre espera la resposta dels mercats internacionals
Mercolleida, la llotja de referència dels preus del porcí a l’Estat, ha aprovat aquest dilluns una rebaixa de 10 cèntims per quilo en les principals categories de porcs, arran de la crisi generada per la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
Les juntes de preus del porc d'engreix, de la verra i del garrí s'han reunit de manera extraordinària per analitzar l'impacte dels darrers casos detectats al Vallès i han acordat actualitzar les cotitzacions.
Nous preus del porcí
- Porc selecte: 1,312 €/kg ⇾ 1,212 €/kg
- Porc gras: 1,288 €/kg ⇾ 1,188 €/kg
- Porc de la verra: 0,580 €/kg ⇾ 0,480 €/kg
- Porc garrí: 20 kg de preu base Lleida baixa de 36 a 31 €
Es tracta d'una "davallada històrica", segons ha explicat Miquel Àngel Bergés, director del Mercolleida, al Cafè d'Idees, que alerta que la tendència a la baixa podria continuar a l'espera de la reacció dels mercats internacionals on Espanya exporta carn de porc.