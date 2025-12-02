Enlaces accesibilidad
Baixada històrica de 10 cèntims en el preu del porc per la crisi de la PPA

  • El garrí de 20 quilos de preu base Lleida baixa cinc euros, de 36 a 31
  • El sector anticipa més descensos de preus mentre espera la resposta dels mercats internacionals
Imatge d'una granja de porcs d'Alcarràs
Imatge d'una granja de porcs d'Alcarràs ACN
Alejandro Laxio García
Mercolleida, la llotja de referència dels preus del porcí a l’Estat, ha aprovat aquest dilluns una rebaixa de 10 cèntims per quilo en les principals categories de porcs, arran de la crisi generada per la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.

Les juntes de preus del porc d'engreix, de la verra i del garrí s'han reunit de manera extraordinària per analitzar l'impacte dels darrers casos detectats al Vallès i han acordat actualitzar les cotitzacions.

Nous preus del porcí

  • Porc selecte: 1,312 €/kg ⇾ 1,212 €/kg
  • Porc gras: 1,288 €/kg ⇾ 1,188 €/kg
  • Porc de la verra: 0,580 €/kg ⇾ 0,480 €/kg
  • Porc garrí: 20 kg de preu base Lleida baixa de 36 a 31 €
Històrica caiguda del preu de la carn de porc per la PPA

Es tracta d'una "davallada històrica", segons ha explicat Miquel Àngel Bergés, director del Mercolleida, al Cafè d'Idees, que alerta que la tendència a la baixa podria continuar a l'espera de la reacció dels mercats internacionals on Espanya exporta carn de porc.

