Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

El Festival·B 2026 revela els primers artistes confirmats

  • La cita musical tornarà al Parc del Fòrum el 18 i 19 de setembre de 2026
  • Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana i Yung Beef encapçalen les primeres confirmacions
Cartell amb alguns artistes confirmats de l'edició 2026
Cartell amb alguns artistes confirmats de l'edició 2026
Alejandro Laxio García
Alejandro Laxio García

El Festival·B 2026 se celebrarà els pròxims 18 i 19 de setembre, avançant el calendari respecte a edicions anteriors, i tornarà a instal·lar-se al Parc del Fòrum.

Entre les primeres confirmacions destaquen Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana i Yung Beef, que encapçalen una programació que també incorpora artistes com Akriila, Alosa, C. Marí, Cupido, D. Valentino, Jimena Amarillo, Juicy Bae, L0rna, La Élite, Las Petunias, Leïti, Mvrk, Pablopablo i TRISTÁN!

Segons l'organització, el cartell d'aquesta edició combina "frescor, emergència i un caràcter eclèctic ja reconegut", amb la voluntat de consolidar el Festival·B com "l'espai de referència per descobrir les propostes més innovadores del panorama musical actual".

Les primeres entrades i abonaments es posaran a la venda aquest dimecres 3 de desembre, a partir de les 12.00 h, a través del web oficial del festival.

Es noticia: