El Festival·B 2026 revela els primers artistes confirmats
- La cita musical tornarà al Parc del Fòrum el 18 i 19 de setembre de 2026
- Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana i Yung Beef encapçalen les primeres confirmacions
El Festival·B 2026 se celebrarà els pròxims 18 i 19 de setembre, avançant el calendari respecte a edicions anteriors, i tornarà a instal·lar-se al Parc del Fòrum.
Entre les primeres confirmacions destaquen Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana i Yung Beef, que encapçalen una programació que també incorpora artistes com Akriila, Alosa, C. Marí, Cupido, D. Valentino, Jimena Amarillo, Juicy Bae, L0rna, La Élite, Las Petunias, Leïti, Mvrk, Pablopablo i TRISTÁN!
Segons l'organització, el cartell d'aquesta edició combina "frescor, emergència i un caràcter eclèctic ja reconegut", amb la voluntat de consolidar el Festival·B com "l'espai de referència per descobrir les propostes més innovadores del panorama musical actual".
Les primeres entrades i abonaments es posaran a la venda aquest dimecres 3 de desembre, a partir de les 12.00 h, a través del web oficial del festival.