Intensifiquen la vigilància per evitar la propagació fora de Collserola
- A les pròximes hores s'incorporaran efectius de la unitat cinegètica especialitzada de l'exèrcit
- El conseller Ordeig recorda que estem davant d'una crisi sanitària i anuncia tolerància zero pels que no respectin les restriccions
El Govern ha demanat a l'executiu espanyol que mobilitzi el màxim d'unitats possibles de l'equip especialitzat en control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar la pesta porcina africana (PPA). Ho ha explicat aquest diumenge el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha confirmat que s'han localitzat més senglars morts, però no n'ha volgut concretar la xifra.
Ordeig ha recordat que la situació continua sent d'alerta sanitària i que es mantenen les mesures extraordinàries preses per limitar la mobilitat al voltant del focus del brot. En aquest sentit, es manté el tancament d'accés a la zona infectada, que correspon a un radi de 6 quilòmetres, així com les mesures de vigilància ampliada fins als 20 quilòmetres i la suspensió de les activitats de lleure organitzades a tot el Parc de Collserola.
Aquest diumenge la Diputació de Barcelona ha suspès activitats en 3 dels espais naturals que gestiona. Es tracta de les visites guiades a la cova de la Mura, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i també les passejades al Parc de la Serralada de la Marina i les visites a Sant Miquel del Fai.
El conseller ha subratllat que les persones que desatenguin la restricció de mobilitat tindran una sanció. "Els Mossos i la resta de cossos de seguretat tenen instruccions de tenir tolerància zero amb qui posi en risc les actuacions de control cinegètic o la propagació del virus, encara que sigui involuntària i accidental", ha indicat Òscar Ordeig. El Govern ha demanat als ajuntaments de la zona que es buidin papereres i contenidors perquè els animals no tinguin accés a matèria orgànica que podria estar contaminada.
De fet, sobre l'origen del brot, el conseller assegura que hi ha indicis que apunten a la possibilitat que algun menjar contaminat hagués provocat la malaltia als senglars, però encara és d'hora per treure conclusions amb un alt grau de fiabilitat. Fins al migdia de diumenge s'havia pentinat el 70% del radi de vigilància i s'han pres mostres als exemplars de senglars morts que s'han trobat perquè els analitzi el CReSA i, posteriorment, faci la validació oficial el laboratori de referència del Ministeri.
Els equips veterinaris del Departament i del Grup de Sanejament Porcí han completat les inspeccions clíniques, la presa de mostres i la revisió de les mesures de bioseguretat, confirmant que la malaltia no ha afectat cap de les 39 granges que hi ha a la zona. Òscar Ordeig també ha assenyalat que s'estan fent batudes fora del radi de 20 quilòmetres del focus on es van trobar els dos primers animals infectats per reduir la densitat de porcs senglars. De moment, tots els exemplars analitzats fora d'aquesta àrea han donat negatiu en la malaltia.
El conseller ha insistit que, en cas de trobar un senglar mort, cal contactar immediatament amb el telèfon d'emergències 112, i ha agraït les trucades ciutadanes que estan rebent. Alhora, ha demanat extremar les mesures de bioseguretat a les granges, revisant tancaments i extremant les precaucions en el moviment de persones i vehicles a les explotacions ramaderes.
Mesures restrictives i recomanacions
Davant la detecció d'aquest focus de pesta porcina, el Govern informa que s'han activat de manera immediata un conjunt de mesures excepcionals de control, prevenció i bioseguretat per evitar la propagació del virus. Destaquen les restriccions al medi natural en 12 municipis i la prohibició d'accedir a la totalitat del Parc Natural de Collserola per fer-hi activitats de lleure.
“⚠️ Màxima precaució al voltant de Cerdanyola del Vallès i @parcncollserola, zona 0 del brot de pesta porcina africana.— Agricultura (@agriculturacat) November 29, 2025
Segueix les recomanacions de les autoritats i evita la zona afectada si no és estrictament necessari.
Consulta els municipis afectats: https://t.co/nhp8dUjf8h pic.twitter.com/N42cwi3ING“
En concret, a la zona més propera al punt d’afectació a Cerdanyola del Vallès, en un radi de 6 quilòmetres i que comprèn 12 municipis, s'ha decretat:
- El tancament total d’accés al medi natural.
- La suspensió de qualsevol activitat de caça i treballs forestals.
- La prohibició de qualsevol activitat en zona rústica per motius de bioseguretat.
- La instal·lació de barreres físiques i químiques, així com trampes per al control de senglars
Els municipis afectats en aquesta franja són: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
A més a més, també s'han dictat restriccions en un segon perímetre que abasta un radi de 20 quilòmetres al voltant del focus principal. En aquesta àrea, que inclou 64 municipis, les restriccions específiques consisteixen en:
- Limitar les activitats de lleure, de caça i vinculades a la biodiversitat.
- La prohibició d’aquelles actuacions que puguin interferir en les tasques de control poblacional i bioseguretat
- La restricció d'accés a la totalitat del Parc de Collserola per realitzar-hi activitats lúdiques i de lleure
La llista sencera de municipis afectats és la següent:
- Alt Penedès: Gelida, Sant Llorenç d'Hortons
- Anoia: Els Hostalets de Pierola, Masquefa; Bages: Castellbell i el Vilar, Mura i Rellinars
- Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i La Palma de Cervelló
- Barcelonès: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
- Maresme: Alella, El Masnou, Montgat, Teià, Tiana i Vilassar de Dalt
- Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls
- Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès
En l'àmbit de tots els municipis afectats, la Generalitat fa una sèrie de recomanacions. En primer lloc, intensificar la neteja de papereres i contenidors, així com situar les menjadores de gats en punts elevats. També es demana avisar la ciutadania que està prohibit donar menjar als senglars i tancar les zones de pícnic fins a nou avís. Al mateix temps, cal trucar al 112 en cas de trobar un senglar mort i en cap cas manipular-lo perquè, tot i que la malaltia no es transmet a les persones, es podria contribuir a propagar-la.
La Pesta Porcina Africana no afecta els humans, però és altament contagiosa i afecta el porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus provoquen febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns, fins al punt que pot arribar a produir la mort de l'animal en entre dos i deu dies. La mortalitat pot arribar a ser del 100%.
La malaltia va entrar a l’est de la Unió Europea a finals de l'any 2014. Des de Rússia, es va estendre a Ucraïna i Bielorússia, des d’on es va propagar. Actualment, està present en explotacions porcines de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).
Preocupació al sector porcí
A hores d'ara, la prioritat és contenir l'afectació a la zona acotada de Collserola i que el virus no s'escampi. És un bon senyal que, de moment, les infeccions s'hagin circumscrit a l'àmbit de la fauna salvatge i no s'hagi detectat la presència de pesta a cap de les explotacions porcines destinades a la cria i el consum humà. En cas que això passés, seria una catàstrofe per a un dels principals motors exportadors de l'economia catalana.
De fet, el porcí és el principal subsector exportador agroalimentari, ja que representa un 19,3% del total del negoci d'aliments i begudes a l'estranger. Segons dades de l'any passat de Prodeca, la promotora d'aliments catalans de la Generalitat, les vendes internacionals de carn de porc van sumar un valor de 3.036 milions d'euros el 2024. Una tercera part d'aquestes són en països de fora de la UE, destins on les exportacions porcines estan ara bloquejades, d'ençà del brot de pesta porcina africana.
Àsia és el segon mercat més gran després de la UE, amb una quarta part del total, malgrat que el comerç ha caigut pràcticament a la meitat des del 2022. La Xina és un dels principals importadors d'aquests productes, amb un 8% del total al món.
El cens porcí a Catalunya el 2023 va ser de 8.061.137 caps, un 1,4% més que el 2022, i una xifra que ronda el 6% del total de la Unió Europea. El nombre d'explotacions porcines arreu de Catalunya són 5.406, el 20,8% del total del sector ramader. El Segrià és la comarca amb més empreses d'aquest tipus (784), seguida d'Osona (709) i la Noguera (685).
Al Vallès Occidental, on s'han detectat els casos de porcs senglars amb pesta porcina africana, se'n compten 16, segons Agricultura. En el conjunt català, el consum de porc ha caigut un 13,5% entre el 2018 i el 2023 a –a la demarcació de Barcelona, un 8,4%–, però el consum industrial ha pujat un 19,2% en el mateix període.